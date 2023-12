Alzheimer Café Zutphen e.o. met een film over jongdementie

ZUTPHEN – Op woensdag 13 december is iedereen van harte welkom in Buurtcentrum Het Bornhof in Zutphen. Deze avond is er een filmvoorstelling.

Alice ontdekt op haar 50e dat ze de ziekte van Alzheimer heeft. De ziekte heeft een steeds grotere invloed op haar werk en familieleven. Het is het aangrijpende verhaal van een jonge, sterke en onafhankelijke vrouw die door de ziekte van Alzheimer langzaam de grond onder haar voeten vandaan voelt zakken. De film zet het thema’ jongdementie’ op de kaart, een ziekte die zo’n 12.000 mensen, jonger dan 65 jaar, in Nederland treft. Deze mensen staan, net als de hoofdpersoon in de film, midden in het leven, hebben een carrière en een (jong) gezin.

Na afloop van de film is er gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen.

Wanneer: Woensdag 13 december 2023

Waar: Het Bornhof, Hobbemakade 246, 7204 TB Zutphen

Welk tijdstip: inloop en koffie/thee vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.

Alzheimer Café

In het Alzheimer Café komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden maandelijks samen. Het is een plek om lotgenoten te ontmoeten.

Tijdens de informele bijeenkomst, krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij ideeën en ervaringen uitwisselen.

Online contact

Als u interesse hebt in de nieuwsbrief, kunt u een mail sturen naar: ac.zutphen@alzheimervrijwilligers.nl

Als u behoefte heeft aan een luisterend oor of advies, kunt u gratis bellen naar De DementieLijn. Deze is dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur bereikbaar op 0800-5088.