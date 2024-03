WINTERSWIJK – Bingo in de bieb? En ook nog eens gratis? Mét mooie prijzen? Dat kan op zondagmiddag 7 april om 14.00 uur tijdens de AI Bullshit Bingo in de Bibliotheek Winterswijk. Aanmelden is wel nodig en kan via www.oostachterhoek.nl/zooo of in de bibliotheekvestiging.

De Bullshit Bingo is een bingo die draait om Artificial Intelligence (AI). Kortgeleden maakten we grappige plaatjes met AI. We kunnen AI teksten laten schrijven. Nu is het wachten tot AI de mensheid overneemt. AI heeft een vlucht genomen en de voorspelling over de komende ontwikkelingen lopen flink uiteen. Overschatten we wat AI echt kan, of onderschatten we toch de risico’s?

Tijdens de Bullshit Bingo doen we een poging om het AI-debat weer gezellig te maken. Kom meespelen en kijk of het jou lukt om AI-gegenereerde beelden te matchen bij de instructies die we de computer hebben gegeven. Er is een bingowiel, er zijn glitterjasjes, en er zijn prijzen! Tussendoor proberen we de feiten van de fictie te scheiden.

