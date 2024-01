Docentenconcert Boogie Woogie met gevarieerd klassiek programma

WINTERSWIJK – Op zondagmiddag 4 februari wordt het jaar 2024 muzikaal ingeluid door de docenten van Boogie Woogie Cultuurcentrum. Tijdens het concert worden de luisteraars meegenomen op een muzikale wereldreis.

Op het programma staat onder andere het ‘Ave Maria’ van Astor Piazzolla en ‘Auf Flügeln des Gesanges’ van Felix Mendelssohn voor cello en piano, muziek van Georges Bizet gearrangeerd voor koperkwintet, ‘Sonate in F mineur’ van Georg Philipp Telemann in een arrangement voor euphonium en piano, ‘Take To The Hills’ van Mary Cohen voor viool, gitaar en slagwerk, een traditioneel wiegenlied ‘Durne Durme’ voor sopraan, viool en gitaar en ‘Take Care Of This House’ van Leonard Bernstein voor sopraan en vibrafoon.

Het docentenconcert vindt plaats in de concertzaal van de hoofdvestiging van Boogie Woogie aan de Roelvinkstraat 2 in Winterswijk. Het begint om 14.30 uur en de toegang is gratis. Het wordt een leuk zondagmiddagconcert voor de hele familie waarbij iedereen van harte welkom is!



Bron(nen) & Afbeelding(en)

Ontdek Groenlo met de vernieuwde dagje Groenlo App Verken Groenlo met gemak en plezier! Ontdek 67 gelegde stolperstenen, geniet van muurgedichten en vind 100 hotspots in Groenlo. Luister zelfs naar carnavalschlagers! Download de GRATIS Dagje Groenlo app nu in de Play Store en de Apple Store. Lees Meer