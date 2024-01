Eerste Carnavalsroute van Nederland geopend door Knunnekes Kopper

GROENLO – Carnavalsvereniging De Knunnekes in Groenlo zal op zaterdag 3 februari een unieke mijlpaal in de Nederlandse carnavalsgeschiedenis markeren met de opening van de allereerste Carnavalsroute van het land. Het initiatief voor deze route is genomen door ’t Kopper, een garde binnen De Knunnekes bestaande uit leden die de hoogste onderscheiding van de vereniging hebben ontvangen.

De route, die het rijke 60-jarige bestaan van de vereniging viert, zal de carnavalsliefhebbers door Groenlo leiden langs 11 locaties. Op elke locatie hangt een markant koperen plaatje voorzien van een QR-code, die bezoekers naar de beroemde Grolse carnavalsschlagers leidt, zoals ‘De veugeltjes op de Halve Moane’ en ‘Woar zal Mien Prinsjen sloapen’, gehost op carnavalsroute.nl. Hier kunnen bezoekers de schlagers beluisteren, de teksten meezingen en meer leren over de inspiratie achter de liedjes.

De officiële opening van de route zal worden verricht door Cees van der Zant, oprichter en lid van het eerste Knunnekes-uur, op 86-jarige leeftijd. De ceremonie vindt plaats om ongeveer 15:11 uur op het museumplein tussen het stadhuis en de Calixtuskerk. Stadsprins Jop en adjudant Jan, samen met de Prinsen- Eregarde en hofkapel De Knolle, zullen deze feestelijke gelegenheid bijwonen, die de start van het Grolse carnavalsweekend inluidt.

De Carnavalsroute is toegankelijk via een mobiele web-app en een speciale folder, verkrijgbaar bij het VVV-inspiratiepunt in Groenlo. Bezoekers worden aangemoedigd om deze unieke culturele ervaring te beleven als voorproefje op het carnavalsweekend dat een week later losbarst.

Voor meer informatie: www.carnavalsroute.nl

