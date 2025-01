Eerste wens Wensboom SKB vervuld: Burgemeester bezoekt patiënten op oudejaarsdag

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

WINTERSWIJK – Op oudejaarsdag is de eerste wens van de Wensboom van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in vervulling gegaan. Burgemeester Joris Bengevoord bracht samen met Edwin Maalderink, bestuurder van het SKB, een bezoek aan patiënten die de feestdagen in het ziekenhuis doorbrengen.

De wens werd eind november uitgesproken door burgemeester Bengevoord bij de opening van de Wensboom. Hij wilde extra aandacht vragen voor (eenzame) patiënten en beloofde hen persoonlijk te bezoeken. Deze belofte maakte hij op oudejaarsdag waar.

Patiënten geraakt door het gebaar

Patiënten reageerden dankbaar en verrast. “Het doet me goed om deze extra aandacht te krijgen. De oliebol die ik kreeg, was heerlijk. Het is fijn dat deze heren tijd vrijmaken om mij op deze dag te bezoeken,” aldus een patiënt.

Bengevoord en Maalderink deelden dit gevoel. “Het is mooi om op deze manier iets extra’s te kunnen betekenen. Laten we in het nieuwe jaar vaker omkijken naar mensen die het extra nodig hebben,” aldus de burgemeester.

Over de Wensboom

De Wensboom werd eind november onthuld ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het SKB. Het kunstproject, ontworpen door kunstenaar Daan de Leeuw en gerealiseerd met cliënten van regionale zorginstellingen, vervult wensen van patiënten, bezoekers en medewerkers.

Een speciaal comité beoordeelt de ingediende wensen, waarvan de mooiste worden vervuld. Wensen kunnen worden ingediend via wish3.nl/skb of in de Wensboom zelf worden achtergelaten.

Met dit initiatief onderstreept het SKB haar maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke zorg.

