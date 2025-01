Voorspelling: Noud, Sofie en Elin populairste babynamen in Gelderland in 2025

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

Volgens een nieuwe voorspelling van kaartenwebshop Kaartje2go worden Noud, Sofie en Elin de meest gekozen babynamen in Gelderland in 2025. Opvallend is dat traditionele Nederlandse namen weer terrein winnen. In de landelijke top-100 maken Gijs, Jasmijn en Jip dit jaar hun intrede.

Uit het onderzoek, gebaseerd op geboortekaartjesdata van Kaartje2go, blijkt dat ouders in 2025 vaker kiezen voor korte namen. Zes van de tien populairste namen hebben vier of minder letters, zoals Levi, Sam en Noa. Namen als James, Milan en Julia blijven echter ook populair.

Stijgers en dalers

De naam Lotte kende een grote opmars en klom van plek 88 in 2024 naar plek 20 in 2025. Ook Elin (plek 13) en Noa (plek 35) zijn nieuwkomers in de top-50. Tegelijkertijd zijn enkele namen snel in populariteit gedaald. Emily zakte bijvoorbeeld van plaats 20 naar 92, en Jace ging van 19 naar 85.

Noah, de populairste jongensnaam van 2024, staat dit jaar op de vierde plek. Mason, vorig jaar nog op plek 2, is nu te vinden op plaats 26.

Oer-Hollandse namen in opmars

Het aantal typisch Nederlandse namen in de landelijke top-100 is gestegen van 14 naar 17. Engels klinkende namen blijven echter even populair als in 2024, met ook 17 vermeldingen.

“Bijna alle namen in de top-10 hebben een warme en positieve betekenis, zoals beschermer, lief of vriend,” zegt Marleen Riemersma van Kaartje2go. Ze voegt toe dat jongensnamen vaker een stabiele populariteit hebben, terwijl ouders van dochters vaker voor unieke namen kiezen.

Meer weten?

Benieuwd of jouw naam in de top-100 staat? Bekijk het volledige onderzoek en de lijst van babynamen per provincie op de website van Kaartje2go.

Over Kaartje2go

Kaartje2go.nl is marktleider in Nederland voor het versturen van kaarten, zoals geboortekaartjes, trouwkaarten en verjaardagskaarten. De webshop, opgericht in 2006, verstuurt jaarlijks meer dan 13 miljoen kaarten en won in 2024 de Shopping Award voor Beste App.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.