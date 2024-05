Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Waterschap Rijn en IJssel introduceren plaszak

WINTERSWIJK – Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en Waterschap Rijn en IJssel zorgen samen voor schonere beken rond Winterswijk. Vanaf maandag 3 juni krijgen patiënten van het ziekenhuis, die een CT-scan met contrastvloeistof ondergaan, vier plaszakken aangeboden. Door de plas op te vangen komt er geen contrastvloeistof in het rioolwater terecht. Dat is minder belastend voor de natuur. Het SKB is het eerste ziekenhuis in de regio dat de plaszak gebruikt.

Contrastvloeistof

Sommige patiënten krijgen bij een onderzoek met de CT-scan contrastvloeistof in een bloedvat gespoten. Daardoor zijn bepaalde delen van het lichaam goed zichtbaar op de scan. Na het onderzoek plassen patiënten deze vloeistof weer uit. Dit komt vervolgens in het rioolwater terecht.

Plaszak

Jan-Willem Berends, manager duurzaamheid bij het SKB: “De plaszak is een goede oplossing. In plaats dat een patiënt na het onderzoek in het toilet plast, plast hij de eerste vier keer na het onderzoek in een plaszak. Daarin zit een zakje met poeder dat de urine direct opneemt en omzet in een gel. De plaszak is eenvoudig af te sluiten en kan daarna bij het restafval worden gegooid. Dit is minder belastend voor het milieu, want zo komt er geen contrastvloeistof in het rioolwater en helpen we allemaal mee aan een schonere omgeving.”

Schoner water in de beken en rivieren

Contrastvloeistoffen horen niet thuis in de natuur en zijn niet biologisch afbreekbaar. Het waterschap en het SKB willen daarom voorkomen dat deze stoffen in de beken en rivieren belanden. In een rioolwaterzuivering haalt het waterschap zoveel mogelijk vervuilende stoffen uit het rioolwater. Contrastvloeistoffen kunnen echter niet met de normale zuiveringstechnieken verwijderd worden. Daarom is deze samenwerking tot stand gekomen: Het SKB geeft deze plaszakken mee aan patiënten. Het waterschap kijkt welk effect dit heeft op de waterkwaliteit.

Dennis Wolsink, bestuurder waterschap Rijn en IJssel: “We pakken nu het probleem bij de bron aan: alles wat niet in het riool belandt, hoeven we er later ook niet met dure technieken uit te halen. Zo zorgen we voor schoner water in de Groenlose Slinge en een betere omgeving om in te wonen.”



Meer medicijnresten verwijderen

Het waterschap past ook de rioolwaterzuivering in Winterswijk flink aan. Met de nieuwste technieken worden zo meer vervuilende stoffen, zoals medicijnresten, fosfaat en ammonium uit het rioolwater verwijderd. De bouw hiervan is dit jaar begonnen. Met het verbeteren van de zuivering en de plaszakken wordt 70 tot 80 procent van de medicijnresten verwijderd.

Bron(nen) & Afbeelding(en)