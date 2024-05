Luuk van Geffen nieuwe Directeur van Theater De Storm in Winterswijk

WINTERSWIJK – Luuk van Geffen, voormalig zakelijk directeur van Holland Baroque, wordt per 1 juli de nieuwe directeur van Theater De Storm. Hij neemt het stokje over van Marijt Helmink, die sinds 2021 de functie bekleedde en in september een nieuwe uitdaging aangaat bij Amphion Cultuurbedrijf.

Ervaring en Affiniteit

Van Geffen, 46, heeft een rijke achtergrond in de culturele sector en een diepe verbondenheid met Winterswijk, waar hij sinds 2018 regelmatig verblijft met zijn gezin. Zijn ervaring als zakelijk directeur bij Holland Baroque, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de transitie naar de culturele Basisinfrastructuur en diverse internationale projecten, maakt hem een uitstekende kandidaat voor de positie.

Politieke en Culturele Voelsprieten

Naast zijn professionele carrière, is Van Geffen actief geweest in de Arnhemse politiek en diverse maatschappelijke stichtingen. Deze ervaringen zullen ongetwijfeld van pas komen in zijn nieuwe rol bij Theater De Storm, waar hij zijn werkzaamheden in de culturele sector zal voortzetten.

Visie op Theater De Storm

Van Geffen kijkt uit naar zijn nieuwe rol: “Theater De Storm staat bekend om haar gastvrijheid en diversiteit in kunst en cultuur. Het is een grote eer om aan dit succesvolle team leiding te mogen geven en samen verder te bouwen aan wat ik beschouw als de culturele huiskamer van Winterswijk.”

Het bestuur van Theater De Storm, onder leiding van voorzitter Sandra Garretsen, is verheugd over de komst van Van Geffen: “Met Luuk halen we een bevlogen leider in huis, wiens kennis en netwerk binnen de kunst- en cultuursector van grote waarde zullen zijn voor de toekomst van ons theater.”

