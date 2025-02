Internationaal operatalent en gerenommeerd pianist geven exclusief concert in Winterswijk

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

WINTERSWIJK – Operaliefhebbers kunnen zich verheugen op een bijzondere avond in de concertzaal van Boogie Woogie Cultuurcentrum. Op zaterdag 22 februari 2025 om 19:30 uur geven de Zuid-Afrikaanse bas-bariton Christiaan Snyman en de Amerikaanse pianist Christopher Bruckman een exclusief concert aan de Roelvinkstraat 2 in Winterswijk.

Operaklassiekers en muzikaal meesterschap

Christiaan Snyman staat bekend om zijn krachtige vertolkingen van operaklassiekers en heeft een indrukwekkende internationale carrière. Na zijn studie in Zuid-Afrika zong hij in gerenommeerde operahuizen in Duitsland, zoals het Stadttheater Koblenz en de Kammeroper Frankfurt. Hij vertolkte rollen als Escamillo (Carmen), Wotan (Die Walküre) en Scarpia (Tosca), waarbij hij in die laatste productie samenwerkte met de Winterswijkse dirigent Gerben Grooten. Naast zijn operacarrière is Snyman actief als oratoriumzanger en keramist.

Pianist en dirigent Christopher Bruckman, geboren in New York en sinds 2010 woonachtig in Duitsland, heeft gewerkt bij onder meer Theater Hagen, de Semperoper Dresden en het Aalto Theater in Essen. Hij dirigeerde vooraanstaande orkesten zoals het Bochumer Symfonieorkest en de Rheinische Philharmonie en was betrokken bij producties van de Ruhrtriennale. Naast zijn werk als pianist en repetitor is Bruckman een veelzijdig podiumkunstenaar en accordeonist.

Een onvergetelijke avond voor muziekliefhebbers

Met hun gedeelde passie voor opera en muzikale excellentie belooft dit concert een unieke ervaring te worden voor liefhebbers van klassieke muziek.

🎵 Datum & tijd: Zaterdag 22 februari 2025, 19:30 uur

📍 Locatie: Boogie Woogie Cultuurcentrum, Roelvinkstraat 2, Winterswijk

🎟️ Entree: €7,50 (inclusief pauzedrankje)

📌 Kaarten: Verkrijgbaar aan de deur

