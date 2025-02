Gebarenkoor, forensisch patholoog en meer naar Zwarte Cross

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

LICHTENVOORDE – De Zwarte Cross heeft opnieuw een reeks nieuwe artiesten aangekondigd. Onder de 44 nieuwe acts bevinden zich publieksfavoriet Bökkers, dansgezelschap Introdans, de Amerikaanse seventies-rocksensatie Dirty Honey, forensisch patholoog Frank van de Goot en het eerder onthulde Kensington. Ook TikTok-fenomeen Roxy Dekker, die recent de Popprijs won, zal het podium van de Zwarte Cross betreden.

Alle nieuwe namen

Dit zijn de 44 artiesten die vandaag zijn toegevoegd aan de line-up:

Kensington | The Reytons (UK) | Roxy Dekker | Bökkers | Turfy & The Gang | Introdans | Pater Moeskroen | Beans & Fatback | Brown Horse (UK) | Minko | Dirty Honey (US) | The Sha-La-Lees (BE/NL) | Maria Iskariot (BE) | Jan Ottink Band | Tonite | Sonny Wern | Eva Vrijdag | Rozie | Frank van de Goot | Clinton Fearon (JM) | U-Brown & Ashamband (JM) | Dubmones – A Reggae Tribute to the Ramones (DE/UK) | Meester Mark | SABABA 5 (IL) | MAURINO | Guillermo del Fosso | Zoutmus | Russo | Miggson | Esko | Rocks & RBDjan (v.d. THC) | Erik Docter | Ton van Wenum | Nederlands Gebarenkoor | EFFE SERIEUS | Lady Virea | Throwback System | Groeten uit Zingelong | Guitar Wolf (JP) | Urethane (US) | Rotzak (BE) | The Young Ones | Naaistreek | Panama Pictures

Met deze aankondiging staat de teller op 131 bevestigde acts, en de uiteindelijke line-up zal oplopen tot ruim 400 acts. De volgende reeks namen wordt op 27 februari 2025 bekendgemaakt.

Meesmachelenjupilerfrietkot

De nieuwe lichting artiesten sluit perfect aan bij het festivalthema ‘Grooven & Stoeven’. Het programma biedt een mix van stevige rock en toegankelijke publieksfavorieten. Zo komen er zeldzame parels uit de harde muziekwereld, zoals Guitar Wolf (Japanse kamikazerockers), Urethane (de band van skateboardlegende Steve Caballero) en The Sha-La-Lees (met monsterdrums, fuzzbas, spaceblues-harp en een maniakale zanger). Daarnaast zijn er acts die soepel in het gehoor liggen, zoals Kensington en Roxy Dekker.

Opvallende theateracts

Binnen het theaterprogramma is Frank van de Goot een opvallende naam. Nederland’s bekendste forensisch patholoog geeft twee lezingen over een beruchte seriemoordzaak. Bezoekers zonder sterke maag kunnen zich laten meeslepen door het Nederlands Gebarenkoor of zich vermaken met de hilarische taalfoutjes uit de klas van Meester Mark.

Een andere bijzondere toevoeging is Maria Iskariot, die omschreven wordt als “een vies, vunzig en smerig beukend viertal uit het Vlaamse dorp Meesmachelenjupilerfrietkot”. Daarnaast treedt de Deens-Britse tributeband Dubmones op, die een eerbetoon brengt aan de Ramones – met een verrassende dub-twist.

Extra tickets beschikbaar

De Zwarte Cross heeft drie uitverkochte kaartsoorten opnieuw in de verkoop gedaan:

Reguliere campingtickets (Ingang Zuid) zijn vanaf 15.00 uur in beperkte oplage opnieuw verkrijgbaar.

Extra tickets voor Kampeerhotel Grasnapolsky zijn beschikbaar.

Een beperkt aantal tweepersoonstenten op gemakscamping ‘t Zilveruitje is opnieuw te koop.

Donderdagkaarten en enkele andere ticketsoorten voor gemakscamping ‘t Zilveruitje blijven gewoon beschikbaar.

De Zwarte Cross 2025 vindt plaats op 17, 18, 19 en 20 juli in Lichtenvoorde.

Meer informatie en tickets: www.zwartecross.nl

