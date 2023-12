Jeugd van Muziekvereniging Excelsior Winterswijk schittert in Theatraal Kerstconcert

WINTERSWIJK – Muziekvereniging Excelsior Winterswijk blijft innoveren met haar muzikale voorstellingen. Na het succesvolle optreden van de Slagwerkgroep in Theater de Storm, staat de vereniging op zaterdagmiddag 23 december klaar voor een nieuw spectaculair theaterconcert uitgevoerd door de jeugdafdelingen.

Muzikale Diversiteit en Kerstsfeer

Het Project Jeugdorkest en de Jeugd Slagwerkgroep beloven een uur lang non-stop muzikaal entertainment te bieden. Het publiek kan genieten van een gevarieerd programma met nummers van artiesten als Chef’Special, Claude en Taylor Swift, evenals een speciale uitvoering van Katy Perry’s ‘Firework’. De jeugdige energie zal ook kinderliedjes en bekende filmmuziek ten gehore brengen, perfect voor een familie-uitje tijdens de kerstvakantie.

Talenten en Professionals Hand in Hand

Naast de jonge muzikanten zullen de talenten van basgitarist Gijs Hendriks Vettehen en zangeres Marjolijn van der Zaag bijdragen aan de show. Met visuele projecties door André te Hennepe en de presentatie door Hans Roerdinkholder, staat het concert onder de muzikale leiding van maestro’s Gerald Roerdinkholder en Kevin Tolkamp.

Feestelijke Afsluiting

Na het concert kunnen bezoekers genieten van een Christmas afterparty in de foyer, met een drankje en lekkernijen verzorgd door Pretteketet, de Opmaatjes en DJ Loeki Kramer.

Stimulans voor Jonge Muzikanten

Het concert weerspiegelt de vereniging’s toewijding aan het betrekken van jeugdleden en het stimuleren van de muzikale toekomst in Winterswijk. Voorzitter Danny Oonk benadrukt het belang van het luisteren naar de jeugd en de realisatie van hun wensen door middel van dit grootschalige theaterconcert. Het biedt bovendien een platform voor jonge muzikanten om de ervaring van het spelen in een orkest te beleven.

Kaartverkoop Informatie

Kaarten voor dit muzikale evenement zijn te koop via Theater De Storm voor €7,50 per persoon, inclusief een drankje, met een gereduceerd tarief van €5 voor kinderen tot en met 12 jaar. Belangstellenden worden aangemoedigd om hun kaarten tijdig aan te schaffen, aangezien er een beperkt aantal beschikbaar is.

