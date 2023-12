Kerstvakantieactiviteiten in museum Villa Mondriaan: Creatief spelen met perspectief

WINTERSWIJK – Deze kerstvakantie biedt Museum Villa Mondriaan een unieke kans voor bezoekers om creatief aan de slag te gaan met het concept van perspectief. In een speciale workshop kunnen deelnemers een eigen Mondriaan kijkdoos maken, waarbij de conventionele regels van perspectief op een speelse manier worden omgedraaid.

Inspiratie door de Jonge Mondriaan en Kunst van Daniela Schwabe

De workshop haalt inspiratie uit de werken van de jonge Piet Mondriaan en de huidige tentoonstelling van kunstenaar Daniela Schwabe. Schwabe’s schilderijen, die tot en met april te zien zijn in het museum, dagen de conventionele regels van perspectief uit door diepte en platte vlakken met elkaar te vermengen. Deze werken, gecreëerd door het fotograferen en schilderen van grote installaties in Schwabe’s atelier, dienen als basis voor de creatie van de kijkdozen.

Workshopdetails en Deelname

De workshop vindt plaats op donderdag 4 januari, van 13:00 tot 15:30 uur. Deelnemers kunnen op elk moment binnenlopen en zijn welkom om zo lang te blijven als ze willen. De activiteit staat onder begeleiding van ervaren kunstdocenten. Deelnemers dienen zelf een schoenendoos mee te nemen en worden aangemoedigd hun creativiteit de vrije loop te laten. Deze workshop is toegankelijk voor iedereen vanaf 5 jaar.

Mogelijkheden voor Ouders en Verzorgers

Ouders en verzorgers hebben de optie om mee te helpen met de workshop, een kopje koffie te drinken in het café van het museum, of zelfstandig de tentoonstellingen te verkennen. Voor het bezoeken van het museum is de reguliere entreeprijs van toepassing.

Registratie en Meer Informatie

Belangstellenden kunnen zich opgeven voor de workshop door een e-mail te sturen naar info@villamondriaan.nl. Deze kerstvakantieactiviteit belooft een leuke en leerzame ervaring te zijn, waarbij jong en oud kunnen genieten van de rijke wereld van de beeldende kunst.

