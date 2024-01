Majorettes Excelsior presenteren zich op NK in Almere

WINTERSWIJK – Zaterdag 20 januari hebben de majorettes van Muziekvereniging Excelsior deelgenomen aan het Nederlands Kampioenschap Majorette en Twirl. De wedstrijden werden gehouden in de topsporthal in Almere. Na de voorrondes in Zieuwent en ’t Harde hebben de majorettes van Muziekvereniging Excelsior zich weten te plaatsen voor het NK. Het majoretteteam kwam uit in de junior dance twirl. Daarnaast heeft Liza Roekevisch deelgenomen als solo in de categorieën freestyle en twirling. De meiden kunnen tevreden terugkijken op de resultaten. Het team heeft een 15e prijs behaald en Liza is met haar solo’s op een mooie 20e plaats geëindigd. Een mooie en spannende ervaring rijker!

Deze enthousiaste groep meiden en ook de minirettes van Muziekvereniging Excelsior trainen elke donderdag tussen 16.45 en 19.30 uur bij MFA Pelkpark, Hakkelerkampstraat 55 te Winterswijk. De trainingen bestaan uit de onderdelen twirling en dans. Wie ook geïnteresseerd is om te komen mee trainen is van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met Sonja Klomps via majorette@excelsior-winterswijk.nl

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Ontdek Groenlo met de vernieuwde dagje Groenlo App Verken Groenlo met gemak en plezier! Ontdek 67 gelegde stolperstenen, geniet van muurgedichten en vind 100 hotspots in Groenlo. Luister zelfs naar carnavalschlagers! Download de GRATIS Dagje Groenlo app nu in de Play Store en de Apple Store. Lees Meer