Bouw Het Berkelhuis in Eibergen bereikt hoogste punt

EIBERGEN – Tijd voor friet, afgelopen woensdag aan de Beukenlaan in Eibergen. Daar bereikte de bouw van Het Berkelhuis het hoogste punt. De kleinschalige, betaalbare woonzorglocatie voor maximaal 22 bewoners met dementie opent in mei officieel de deuren.

Locatiemanager Anita Rietman hoopt er dan een warm thuis van te maken voor én met de bewoners. “We willen dat zij zoveel mogelijk leven en wonen zoals zij dat gewend zijn. Blijf de huishoudelijke taken doen waar je plezier uithaalt, maak wekelijks een wandeling met een vriendin als je dit altijd al deed en help onze kok als je graag kookt. We nemen bewoners niet uit handen wat zij zelf nog kunnen en graag willen. Kan iemand nog prima zelf douchen en aankleden? Waarom zouden wij daar dan bij helpen? Zo hebben we ook een uitgebreid activiteitenprogramma, maar bepalen bewoners zelf waar ze aan meedoen.”

Betaalbaar wonen met 24/7 dementiezorg

Het huis is een nieuwe locatie van zorgorganisatie Dagelijks Leven, dat door heel Nederland kleinschalige, betaalbare woonzorglocaties voor mensen met dementie heeft. Het Berkelhuis heeft straks 21 studio’s, waarvan één speciaal voor een echtpaar, twee gezamenlijke huiskamers, een activiteitenruimte, een keuken waar de kok de verse maaltijd bereidt en een ruime tuin. Bewoners zijn 24 uur per dag verzekerd van ondersteuning door het team, vervolgt Anita Rietman. “Dat klinkt alsof Het Berkelhuis een dure zorgvilla is, maar wonen bij Dagelijks Leven is betaalbaar, ook met alleen AOW als inkomen.”

Kijk voor meer informatie over Het Berkelhuis op www.hetberkelhuis.nl of neem contact op met locatiemanager Anita Rietman via a.rietman@dagelijks-leven.nl

