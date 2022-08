Mindful kijken naar kunst in Villa Mondriaan

WINTERSWIJK – Op dinsdagochtend 23 augustus staat museum Villa Mondriaan in het teken van Mindfulness. Het museum opent al om 9:30 uur haar deuren speciaal voor de deelnemers van de activiteit. Het gaat hierbij om de kunst van het kijken. Bij Mindful Kunst Kijken sta je als bezoeker echt even stil bij een kunstwerk en neem je het helemaal in je op.

Kunst kan raken, zintuigen prikkelen en associaties oproepen. Mindful kijken naar kunst, is kijken met aandacht, echt kijken, open kijken. Het is ook de tijd nemen, waardoor er de mogelijkheid ontstaat om details op te merken. Kunst kan blij maken, maar kan tegelijkertijd ook gevoelens van aversie oproepen. Tijdens Mindful Kunst Kijken wordt er dieper ingegaan op wat kunst met ons doet. Op dinsdag 23 augustus gaat het museum speciaal eerder open om de museumbezoeker een onvergetelijke ervaring te bieden. Tussen 9:30 uur en 10:30 uur kan er voor slechts €5,- bovenop de entreeprijs worden deelgenomen aan de rondgang, inclusief koffie of thee met een brownie (na de activiteit).

Voor de activiteit geldt een maximale groepsgrootte van acht personen, dus meld je snel aan via info@villamondriaan.nl.

