Nieuw bos in de Achterhoek

WINTERSWIJK – Geldersch Landschap & Kasteelen plant het bos van de toekomst in diverse gebieden in de Achterhoek. In het Oranjewoud op Verwolde in Laren, Hissink in Vorden en op scholtengoed Meerdink in het Woold bij Winterswijk worden in maart in totaal 12.600 bomen geplant, op ruim 3 hectare.

Het gaat om bomen en struiken die hier van nature voorkomen, zoals zomereik, berk, haagbeuk, zoete kers, winterlinde, tweestijlige meidoorn, boswilg en ratelpopulier. De bladeren van deze loofbomen zijn goed afbreekbaar en voeden de bodem. Daarmee wordt voorkomen dat de bodem verdroogt en verarmt. Er zal een natuurlijk, gemengd bos ontwikkelen dat een onderkomen biedt aan veel verschillende soorten dieren.

Geldersch Landschap & Kasteelen beheert natuur, kastelen en landgoederen.

