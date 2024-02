Films ‘Une Belle Course’ en ‘Superposition’ op witte doek in bieb

NEEDE / EIBERGEN – In de maand maart vertonen de vrijwilligers van CINEbieb Neede en Eibergen respectievelijk de films ‘Une Belle Course’ (7 maart) en ‘Superposition’ (20 maart). Na afloop van de films is het mogelijk om onder het genot van een drankje na te praten over de film. Reserveren kan via: www.oostachterhoek.nl/cinebieb.

Une Belle Course

De vrijwilligers van CINEbieb Neede kozen de film ‘Une Belle Course’ voor de maand maart. De film wordt vertoond op donderdagavond 7 maart en het aanvangstijdstip is 20.00 uur.

De charmante 92-jarige Madeleine (Renaud) laat zich door de 46-jarige, nurkse taxichauffeur Charles (Boon) van het lommerrijke Bry-sur-Marne ten oosten van Parijs dwars door de Franse hoofdstad naar het westen rijden. Met als einddoel het bejaardentehuis. Onderweg, als ze belangrijke plekken uit haar leven aandoen, ontdooit Charles terwijl Madeleine haar melodramatische levensverhaal vertelt. Dit aan de hand van flashbacks, vergezeld van golden oldies van Etta James en Dinah Washington. Dat deze sfeervolle, sentimentele feelgoodrit door een gehaaste stad toch een bittere nasmaak achterlaat, komt omdat je openstellen voor een ander in deze film uiteindelijk nogal cynisch beloond wordt.

Regisseur: Christian Carion

Cast: Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz, Jérémie Laheurte, Gwendoline Hamon

Superposition

In Eibergen vertonen de vrijwilligers van CINEbieb film ‘Superposition’. De film wordt vertoond op woensdagavond 20 maart en begint om 19.30 uur.

De nogal pedante Stine en Teit verlaten met hun jonge zoontje Nemo de grote stad om een jaar ‘off the grid’ te gaan leven in afgelegen huis diep in de bossen van Zweden. Om daar zichzelf en elkaar – los van enige invloeden van buitenaf – beter te leren kennen. Maar hun plan valt in het water wanneer blijkt dat er aan de overkant van het meer ook een stel leeft. In een afgelegen huis, samen met hun jonge zoontje. Interessant regiedebuut van Lyngbye, die elementen uit fantasy en familiedrama kundig in elkaar weet te vlechten.

Regisseur: Karoline Lyngbye

Cast: Marie Bach Hansen, Mikkel Boe Følsgaard, Mihlo Olsen

Programma en kaarten reserveren

In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers met het complete filmprogramma. Wil je het totale overzicht van alle films zien, dan kun je terecht op www.oostachterhoek.nl/cinebieb.

Toegangskaarten voor de films zijn te koop op bovengenoemde website. De toegangsprijs is

€ 6,00 en is inclusief een drankje na afloop. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting.