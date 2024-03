Ontdek deeltijd studeren tijdens de open avond van het Grensland College

WINTERSWIJK – Toe aan een hele nieuwe uitdaging of beter worden in je huidige werk? Met de tweejarige Associate degrees van het Grensland College kan het. Tijdens de open avond op woensdag 10 april ontdek je de vijf opleidingen: Engineering, Logistiek, Management, Pedagogisch Educatief Professional en Sociaal Werk.

Het Grensland College is een samenwerkingsverband van het Graafschap College, HAN, Saxion en Iselinge Hogeschool en biedt tweejarige deeltijd hbo-opleidingen aan, de zogeheten Associate degrees. “Met een Associate degree (Ad) kun je in twee jaar tijd een hbo-diploma halen”, aldus projectmanager Alexander van der Graaff. “De opleidingen zijn heel praktijkgericht en daardoor perfect te combineren met je baan. Onze Associate degree-opleidingen zijn enorm in trek bij mbo-4-studenten die willen gaan werken én doorstuderen tegelijk en bij werknemers die zich willen om, her- of bijscholen.” Oftewel: een Ad is de snelste route naar een hbo-diploma!

Studeren in de Achterhoek

De grootste voordelen die huidige Grensland College-studenten noemen, zijn de kleinschaligheid en het persoonlijke onderwijs en de korte afstand tussen hun studeer- en werkplek. “We kiezen bewust voor goed-bereikbare centrale onderwijslocaties in de Achterhoek. Zo volgen onze studenten de technische Ad’s in het CIVON in Ulft en vinden de andere Ad-opleidingen in Winterswijk en Doetinchem plaats”, aldus Alexander.

Voor Anke Molenaar, student Sociaal Werk, was de locatie van het Grensland College een doorslaggevende factor. “Ik ben weinig tijd kwijt aan reizen, waardoor het studeren en werken een stuk makkelijker te combineren is.” Waarom ze aan een Ad begon? “Ik had al langere tijd behoefte aan meer verdieping in mijn werkveld en was er klaar voor om mezelf verder te ontwikkelen. Fulltime studeren past niet meer in mijn leven, maar deeltijd studeren naast mijn werk wel.”

Na de zomer aan de slag

Op 10 april krijg je de kans om studenten te spreken, de opleidingen te bekijken en al je vragen te stellen over studeren bij het Grensland College. Geïnteresseerd in één van de Ad’s? Dan kun je in september al aan de slag!

Ben jij of is jouw bedrijf nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van een deeltijd hbo-opleiding in de Achterhoek? Meld je op www.grenslandcollege.nl aan voor de open avond in het oude raadhuis in Winterswijk op 10 april van 17.00 tot 21.00 uur.

