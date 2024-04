Opnieuw op expeditie door de geschiedenis van Winterswijk!

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

WINTERSWIJK – Na groot succes van de eerste editie in oktober 2023, kunnen kinderen opnieuw in de voetsporen stappen van leeftijdsgenootjes uit het verleden en een dag vol avontuur en ontdekkingen beleven tijdens ‘De tijdreis door Winterswijk.’ Of ze nu een nieuwe avonturier zijn of vorig jaar al hebben deelgenomen als tijdreiziger, ze kunnen zich voorbereiden op een compleet nieuwe ervaring, want deze keer zijn de locaties, raadsels en activiteiten anders!

Op vrijdag 10 mei, vanaf 10.00 uur ‘s ochtends, kunnen kinderen op de fiets stappen om samen met hun vriendjes, klasgenoten of familie deze bijzondere reis te beleven. Op vijf nieuwe locaties in en om het centrum worden ze meegenomen naar verschillende tijdperken. Op verschillende plekken rondom het centrum zullen ze mensen uit het verleden ontmoeten, die hen vol enthousiasme van alles zullen vertellen over de geschiedenis van Winterswijk. Ook zullen ze onderweg activiteiten en raadsels tegenkomen die hen laten zien hoe het dagelijks leven er in het verleden uitzag, en hen tegelijkertijd ook verder brengen op hun reis. Door samen te werken, creatief te zijn en slimme beslissingen te nemen, kunnen de deelnemers in elk geval voor 16.00 uur hun tijdreis voltooien.

Deze bijzondere ervaring zorgt ervoor dat kinderen op een leuke en actieve wijze meer te weten komen over het verleden van Winterswijk. Meedoen is volledig gratis. Het enige wat de jonge tijdreizigers nodig hebben, is een fiets of iemand met een auto, drinken voor onderweg, een kaart van Winterswijk (op een mobiele telefoon), een lunchpakketje en een groepje met vrienden, klasgenoten, broertjes of zusjes, ouders, opa of oma of bijvoorbeeld de buren. Aanmelden kan via de link op de website. Je ontvangt dan uiterlijk op 8 mei een mail met daarin je startlocatie, waar je op 10 mei begint aan een dag vol avontuur en ontdekking!

Stap opnieuw in het verleden en ontdek nog meer over de geschiedenis van Winterswijk. Doe mee met ‘De tijdreis door Winterswijk’ en maak je klaar voor een dag vol spanning en avontuur!