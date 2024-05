Onderzoeker Peter Malcontent te gast in Koppelkerk

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

BREDEVOORT – Onderzoeker en universitair docent dr. Peter Malcontent is een expert op het gebied van de geschiedenis van de internationale betrekkingen. Zijn aandacht gaat vooral uit naar de geschiedenis van de mensenrechten en de geschiedenis van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Toenadering tussen Israëliërs en Palestijnen lijkt verder weg dan ooit. Maar hoe komt dat nu eigenlijk?

Identiteit

Bij Khalid & Sophie (31 oktober 2023) vertelt Malcontent dat, hoewel het voor ‘ons als relatieve buitenstaanders’ misschien lastig te begrijpen is, aan Israëlische en Palestijnse kant verschillende interpretaties van de geschiedenis bestaan. Beide kanten hebben hun eigen lezing van historische gebeurtenissen en die zijn na al die decennia van strijd vergroeid met hun identiteit, legt hij uit.

Verschillende perspectieven

De lezing op 10 mei is onderdeel van het brede programma ‘Staat van de Macht’, waarin ook een goed gesprek over internationale conflicten een plek krijg. Tijdens de lezing gaan we in op de geschiedenis die voorafging aan de huidige stand van zaken. Ook gaan we in gesprek over de rol van de internationale gemeenschap. ‘Alle betrokken partijen kijken vanuit hun eigen perspectief naar het conflict: Israëlische Joden, Palestijnen, omliggende Arabische landen en de internationale gemeenschap, waaronder ons eigen land. Wat ik wil benadrukken is dat je het niet eens hoeft te zijn met die perspectieven en er zelfs heel kritisch over mag zijn, wanneer die leiden tot schendingen van mensenrechten en het oorlogsrecht, maar dat je ze hoe dan ook serieus moet nemen om het conflict te begrijpen. Doe je dat niet dan kun je oplossingen zoeken tot je een breuk weegt, maar dan gaan ze niet werken.’

Het programma ‘Staat van de Macht is een initiatief van een flinke groep bevlogen mensen. Er zitten heel wat vrijwillige uren in en ons streven is om kostendekkend te zijn. Tegelijkertijd willen we toegankelijk zijn voor iedereen en het laagdrempelig houden. Daarom stellen we een beperkt aantal gratis kaarten beschikbaar voor hen die op dit moment niet de financiële ruimte hebben een kaartje te kopen. Wil je gebruik maken van deze regeling? Stuur dan een kort mailtje naar hiske@koppelkerk.nl. Je staat op de gastenlijst zodra je een bevestiging per mail hebt ontvangen.

Praktische informatie

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: Vrijdag 10 mei 2024

Aanvang: 20:00, deur open 19:30

Entree: €10 vvk (excl. servicekosten), € 12,50 aan de deur

Aanmelden: www.koppelkerk.nl/agenda

Meer informatie>

info@koppelkerk.nl

Bron(nen) & Afbeelding(en)