Ouders en kinderen welkom bij VR-proeverij

WINTERSWIJK – Op zondag 18 februari, 14.00 uur, kunnen alle kinderen tussen de 6 en 12, mét een ouder, kennis komen maken met de virtuele wereld. Deelname is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk. De activiteit is alleen te bezoeken als zowel ouder als kind zich aanmelden. Het aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/zooo of in de vestiging.

Ontdek de virtuele wereld in onze bibliotheek. Bij de VR-proeverij kun je een auto besturen, zelfs als je nog geen 18 bent. In de virtuele beleving zet je VR-headset op en ervaar je hoe het is om zelf achter het stuur te zitten.

Maar er is nog meer te ontdekken! Maak je eigen VR-wereld en bekijk deze door een VR-bril. En ontdek hoe je zelf aan de slag kunt met Augmented Reality: een virtueel laagje over de echte wereld. Zet een hele dierentuin vol beesten tussen de boeken op de plank of houd onze planeet in je eigen hand.

Bron(nen) & Afbeelding(en)