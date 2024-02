Emma Boertien bij Jazz Eibergen

EIBERGEN – Zangeres Emma Boertien en haar band zijn donderdag 15 februari te gast bij Jazz Eibergen in De Oude Mattheüs kerk. Boertien werd landelijk bekend door haar deelname aan The Voice of Holland, waar ze in 2020 in de finale stond.

Tegenwoordig studeert ze aan het Utrechts conservatorium en heeft ze onder de artiestennaam Emma Annelie haar eigen band. Boertien combineert meerdere muziekstijlen, waaronder jazz, idie, pop en soul. Naast covers van onder meer Michael Jackson, John Mayer, Stevie Wonder en Chaka Khan, speelt Boertien ook eigen nummers. De band bestaat uit Jort Rosenkamp (drums), Jan Honnef (bas), Ludo Vliegenthart (toetsen) en Stan Doldersum op gitaar.

Het concert begint om 20:30 uur en een kaartje kost 17:50 euro. Het is ook mogelijk om vooraf tussen 18:30 en 20:00 uur een jazzhap te eten, bij het 50 meter verderop gelegen restaurant De Klok.. Dit arrangement kost 35 euro per persoon.

Alle info en online tickets zijn terug te vinden op www.jazzeibergen.nl.

Bron(nen) & Afbeelding(en)