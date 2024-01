Recreantenorkest Excelsior begint 2024 met Nieuwjaarsborrelconcert

WINTERSWIJK – Op zondag 14 januari heeft het Recreantenorkest van Muziekvereniging Excelsior Winterswijk het muzikale jaar 2024 geopend met een spetterend Nieuwjaarsborrelconcert. Het orkest, dat afgelopen jaar flink wat muzikale talenten erbij heeft gekregen, heeft de afgelopen periode hard samengewerkt. Dit resulteerde in een leuk en gezellig Nieuwjaarsborrelconcert.

Onder leiding van dirigente Miranda Loff is een zeer gevarieerd programma ten gehore gebracht. Het programma was op originele wijze samengesteld: tijdens het concert werden de grootste hits of meest bekende tunes uit de geboortejaren van de orkestleden gespeeld. Zo passeerden diverse muziekgenres de revue, van de Vengaboys tot aan muziek uit Pippi Langkous. De vele bezoekers hebben genoten van een gezellige en geslaagde muzikale ochtend. Aansluitend op het concert is er geproost op het nieuwe jaar tijdens een gezellige nieuwjaarsborrel.

Bent u enthousiast geworden over het Recreantenorkest van Excelsior? Het orkest is bedoeld voor muzikanten die samen muziek willen maken zonder dat de muzikale lat te hoog ligt. Iedereen die een hout-, koper- of slagwerkinstrument speelt of in het verleden heeft gespeeld en minimaal het niveau van een A-diploma heeft, is welkom. De repetities vinden wekelijks plaats op donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur, inclusief een pauze en gezellige nazit, in MFA Pelkpark, Hakkelerkampstraat 55 te Winterswijk.

Wilt u muziek leren maken? Neem dan contact op met Linda Colenbrander via opleiding@excelsior-winterswijk.nl voor informatie over de kennismakingscursussen.

