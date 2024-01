Eerste nieuwe namen Mañana Mañana 2024 bekend: van Kaapverdische dans tot pannenkoekenacrobatiek

LAREN(Gld) – Het meest relaxte festival van Nederland, Mañana Mañana, onthult de eerste dertien nieuwe namen van een kleurrijke line-up vol onontdekte pareltjes voor 2024. Op de lijst staan onder andere The Grand East, Marlon Pichel, Barto, Leif de Leeuw Band, The Mocks, Kaboutertje Putlucht, Tabanka, Prize Collect, A Murder In Mississippi, JesperJesper, Astronaut, Cocobolo en Hirondelles met ‘Crèpe de la Bête’.

Muziekliefhebbers kunnen genieten van een divers aanbod. Ervaar de groovy funkrock van Cocobolo, de diepzinnige Nederlandstalige liedjes van Astronaut, de melancholische indie van JesperJesper, en de janglepop van Prize Collect. Voor rockfans zijn er optredens van The Mocks met hun sixties beat-muziek, de sexy rock ‘n roll van The Grand East, en de southern bluesrock van de Leif de Leeuw Band. Voor de avontuurlijkeren is er Kaboutertje Putlucht, een Utrechtse act die het festivalterrein opschudt. Wereldmuziek wordt vertegenwoordigd door Marlon Pichel’s soulvolle stem en drums, A Murder in Mississippi’s Americana, en het opzwepende Kaapverdische ritme van Tabanka. Theaterliefhebbers kunnen genieten van Barto’s komische acrobatiek en Hirondelles’ unieke voorstelling ‘Crèpe de la Bête’, die je kijk op pannenkoeken zal veranderen.