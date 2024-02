SKB Winterswijk viert 40e verjaardag

WINTERSWIJK – Vandaag viert het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) vol trots haar 40e verjaardag. Op 29 februari 1984 kwamen vier regionale ziekenhuizen samen en zag het SKB het levenslicht. Toen werd het zaadje geplant van het ziekenhuis zoals we dat nu kennen. Nu, 40 jaar later, is het SKB uitgegroeid tot een sterke boom met stevige wortels in de Oost-Achterhoek. Dichtbij voor wie dit nodig heeft, in alle fasen van het leven. De 40e verjaardag is daarnaast het startschot voor een jaar vol feestelijkheden.

Wie jarig is trakteert

Speciaal ter gelegenheid van de 40e verjaardag staat er op donderdag 29 februari in de centrale hal van het ziekenhuis een barista. Deze maakt voor medewerkers, patiënten en bezoekers een lekker kopje koffie of thee. Voor patiënten die in het ziekenhuis liggen en medewerkers staat daarnaast iets lekkers klaar op de afdeling.

SKB viert 40 jaar SKB

Het hele jaar 2024 staat in het teken van de 40e verjaardag. Zo presenteert het SKB dit jaar vijf mooie videoportetten. Daarin wordt terug en vooruit gekeken met personen voor wie het SKB een belangrijke rol speelt of speelde in hun leven. Denk aan jonge ouders met hun pasgeboren kindje of oud kinderarts Frits Küpers. Küpers begon net na de opening als één van de pioniers in het ziekenhuis. “Samen met een collega mocht ik vorm geven aan het specialisme kindergeneeskunde. Nog steeds werkt de kinderartsengroep op een geoliede manier samen. Daar ben ik erg trots op. Het SKB zit bie mie in het hart en in de ziel”, vertelt Frits. Veertig jaar geleden, in 1984, werd de Winterswijkse burgemeester Joris Bengevoord in het SKB geboren. Ook van hem is er een mooi portret gemaakt. Vandaag presenteert het SKB een compilatie hiervan via www.skbwinterswijk.nl en de social media kanalen. De volledige portetten zijn te bewonderen op latere momenten dit jaar. Houd hiervoor de website en social media kanalen in de gaten!

Samen SKB

Net zoals een boom alleen stevig kan wortelen in de juiste grond, floreert het SKB dankzij medewerkers, patiënten, samenwerkingspartners en inwoners uit de regio. Bestuurder Edwin Maalderdink: “We blikken dit jaar terug, maar kijken ook naar de toekomst, waarin we samen zaadjes planten voor verdere groei. Want zorg leveren we samen, ook in de toekomst.” Met (oud) medewerkers en vrijwilligers viert het SKB de 40e verjaardag met een jubileumeditie van de Zomerborrel. Na de zomer organiseert het SKB voor samenwerkingspartners een netwerkborrel met een jubileumtintje. Het einde van het jubileumjaar wordt afgesloten met een mooie verrassing. Daarover volgt later dit jaar meer

klik hier om naar de video te gaan