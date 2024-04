Sportevenement stadion FC Twente voor jongvolwassenen met kanker 31 mei 2024

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

WINTERSWIJK – Sporten kan bijdragen aan sneller herstel en meer energie tijdens en na de behandeling van kanker. Maar het valt niet altijd mee om in beweging te komen of te blijven. In 2023 zijn het OLVG, Antoni van Leeuwenhoek en FysioHolland Oncologie Zorg begonnen met het organiseren van sportevents voor jongvolwassenen met kanker (AYA’s). De volgende editie wordt in het oosten van het land georganiseerd.

Wanneer: vrijdag 31 mei van 13:00 – 16:00 uur

Waar: De Grolsch Veste (stadion FC Twente, Colosseum 65 in Enschede)

Voor wie: jongvolwassenen die kanker hebben of kanker hebben gehad

Contact: aya.fctwente@gmail.com

31 mei bij FC Twente

Deze sportieve middag is op 31 mei van 13:00 tot 16:00 en wordt georganiseerd door de ziekenhuizen binnen ONZ netwerk (SKB, MST, Saxenburgh en ZGT) samen met FysioHolland Oncologie Zorg en FC Twente. De middag is in het stadion van FC Twente. AYA’s die momenteel behandeld worden of zijn behandeld bij het SKB, MST, Saxenburgh of ZGT zijn uitgenodigd.

Programma

De middag staat in het teken van activeren, informeren en inspireren. (Ex-)topsporters die ervaring hebben met de ziekte kanker zijn aanwezig en delen hun verhaal. Ook is er een voetbalclinic en een informatieve sessie waarin je praktische handvaten krijgt, bijvoorbeeld over gezonde en energierijke voeding. Tijdens de middag is er ook veel ruimte voor ontmoeting met lotgenoten. De middag gratis en geschikt voor ieder niveau, zelfs als je nog nooit hebt gevoetbald of je fysiek minder goed voelt.

Inschrijven

Klaar voor deze uitdaging? Ga dan naar www.skbwinterswijk.nl/aya. Er is plaats voor maximaal 75 deelnemers. Een aantal dagen voor het evenement ontvang je een e-mail met de laatste informatie. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar aya.fctwente@gmail.com.

Over ONZ netwerk

ONZ netwerk is het regionale oncologienetwerk van MST, Saxenburgh, SKB en ZGT. Samen werken de ziekenhuizen aan de beste oncologische zorg, zo dichtbij mogelijk.

