Gratis meten cholesterol, bloeddruk, BMI en bloedsuiker in ziekenhuis Winterswijk

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

WINTERSWIJK – Op dinsdag 14 mei is het de Europese Dag van de Beroerte en kan iedereen gratis zijn of haar cholesterol, bloeddruk, BMI en bloedsuiker laten meten in de centrale hal van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Wie dit doet, krijgt direct de uitslag en zo nodig advies en meer informatie. De inloopdag start om 9.30 uur en duurt tot 15.30 uur.

“Samen met Marga Klompé zetten we ons in voor gezondheid en organiseren we de testdag. Iedereen is welkom. Onze focus ligt op preventie, want een gezonde levensstijl is de sleutel tot het verminderen van risico’s op hart- en vaatziekten. Daarom kunnen bezoekers gratis hun bloeddruk, cholesterol, bloedsuiker en BMI laten meten”, vertelt Anoek Forkink, verpleegkundig specialist Neurologie.

Direct uitslag

(Diabetes)Verpleegkundigen van het SKB en Marga Klompé zijn dinsdag 14 mei aanwezig om verschillende metingen te doen bij bezoekers. Iedereen krijgt ter plekke de uitslag en zo nodig een advies. Komen er bijzonderheden uit de testen? Dan wordt de uitslag direct besproken met een verpleegkundig specialist. Bezoekers krijgen de uitslagen op papier mee, zodat zij deze eventueel kunnen bespreken met de eigen huisarts.

Over de Europese Dag van de Beroerte

De Europese Dag van de Beroerte bestaat om onder meer aandacht te vragen voor preventie en de risicofactoren van een beroerte. Jaarlijks krijgen in Nederland ruim 40.000 mensen een beroerte. Een gezonde leefstijl, zoals gezonde voeding, voldoende bewegen en matig omgaan met alcohol, verkleint de kans op een beroerte. Heeft iemand een verhoogd risico op een beroerte, dan is het belangrijk één keer per jaar op controle te gaan bij de huisarts. Bovendien is het belangrijk om te weten wat een beroerte is, hoe je die kunt herkennen en wat je vervolgens moet doen. Informatie hierover is op deze dag te vinden in diverse folders en flyers die verkrijgbaar zijn in het SKB of op www.hersenstichting.nl.

Bron(nen) & Afbeelding(en)