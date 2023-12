Traditionele hyacintenactie Excelsior op 16 december 

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📅 Datum: Vrijdag 22 December

Vrijdag 22 December 🕡 Start: tussen 18.30 uur en 20.00 uur

tussen 18.30 uur en 20.00 uur 📍 Vertrek: Markt, Groenlo

WINTERSWIJK – Nu de koude dagen zijn aangebroken en de feestdagen bijna voor de deur staan, is het voor Muziekvereniging Excelsior weer tijd voor de jaarlijkse hyacintenactie! Op zaterdag 16 december aanstaande komen de leden van Excelsior weer langs de deur om Winterswijk weer te voorzien van een mooi bloemetje tijdens de feestdagen.

Excelsior is een zeer actieve muziekvereniging, maar alle activiteiten moeten ook worden bekostigd. Het afgelopen jaar heeft de vereniging onder andere een concert verzorgd in de Jacobskerk waarbij het bijzondere verhaal over de Ramp met de Phoenix omlijst werd met bijpassende muziek. Daarnaast heeft de dansafdeling deelgenomen aan provinciale wedstrijden en zijn diverse jeugdconcerten georganiseerd. Afgelopen weekend heeft de slagwerkgroep van Excelsior een fantastische slagwerkshow opgevoerd in Theater de Storm, waarbij het theater werd omgetoverd tot een waar ’T Rommelcafé. Daarnaast zijn momenteel de voorbereidingen voor het aankomende jaar in volle gang, waarbij de vereniging weer een hoop activiteiten en concerten gaat organiseren en extra aandacht gaat besteden aan het enthousiasmeren van kinderen om muziek te gaan maken. Door hyacinten van Excelsior te kopen heeft u niet alleen een mooi bloemetje met de Kerst, maar ondersteunt u ook al deze activiteiten en daarmee de toekomst van de muziek in Winterswijk.

De leden gaan zaterdag 16 december vanaf 10.00 uur de straat op. De bollen kunnen ook zelf worden afgehaald bij de uitvalsbasis van Excelsior: MFA Pelkpark aan de Hakkelerkampstraat 55. De prijzen zijn 2,00 euro per stuk en vier stuks voor zeven euro. Geen contant geld in huis? Geen probleem. Er is ook dit jaar de mogelijkheid om te betalen via een QR code.

Bron(nen) & Afbeelding(en)