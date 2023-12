Grol 1 sluit 2023 af met 3-0 nederlaag tegen koploper WHC

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📠Datum: Vrijdag 22 December

WEZEP / GROENLO – In een competitieve wedstrijd in de Eerste Klasse H, ging Grol 1 zaterdag 9 december onderuit tegen koploper WHC. De wedstrijd, die om 14.30 uur in Wezep begon, was de laatste competitiewedstrijd van het jaar 2023. Na een doelpuntloze eerste helft, waarin beide teams strijdlustig maar zonder succes speelden, sloeg WHC toe in de tweede helft.

In de 60e minuut wist WHC de score te openen, gevolgd door een tweede doelpunt slechts vier minuten later, waardoor Grol met een 2-0 achterstand kwam te staan. Ondanks pogingen van Grol om terug te komen in de wedstrijd, werd de eindstand van 3-0 voor WHC. Hierdoor gaat Grol de winterstop in met een tiende plaats in de klassement.

Grol zal zich nu richten op de voorbereidingen voor hun volgende wedstrijden. Het programma voor de komende weken bevat zowel oefen- als competitiewedstrijden:

Dinsdag 9 januari, 20.15 uur: Grol – AZSV (oefen)

Zondag 14 januari, 14.00 uur: Grol – VVG ’25 (oefen)

Zaterdag 20 januari, 14.30 uur: Hulzense Boys – Grol (competitie)

Zaterdag 27 januari, 18.00 uur: Grol – DZC ’68 (competitie)

In ander nieuws uit de 1e klasse H, waren er verschillende opvallende uitslagen, zoals Hulzense Boys die met 7-2 won van Dalfsen en een verrassende 8-0 overwinning van SVZW op RKZVC. De huidige stand in de 1e klasse H laat WHC aan de top zien met 27 punten uit 9 wedstrijden, gevolgd door FC Winterswijk met 23 punten uit 10 wedstrijden. Grol staat momenteel op de tiende plaats met 10 punten uit 10 wedstrijden.

