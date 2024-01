Win een biebabonnement bij de DigiHandig Bingo

WINTERSWIJK – Op zondag 4 februari vindt er op twee momenten in de Bibliotheek Winterswijk een bijzondere bingo plaats. Met die bingo zijn fantastische prijzen te winnen: twee jaarabonnementen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Deelname is gratis, maar aanmelden noodzakelijk: www.oostachterhoek.nl/zooo.

DigiHandig Bingo

Tijdens deze bingo laat Lieke Ruesink de deelnemers kennis maken met de digitale wereld. Een aantal cijfers op de bingokaart is namelijk vervangen door iconen uit de digitale wereld. Tijdens de bingo krijgen de aanwezigen uitleg over wat deze iconen betekenen, maar er vallen natuurlijk ook leuke prijzen te winnen! De Bibliotheek Oost-Achterhoek beloont de winnaars zelfs met een jaarbonnement. Deelname is gratis, maar aanmelden voor de bingo om 13.30 uur of 16.00 uur is gewenst.

