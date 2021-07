Zomerconcert bij Boogie Woogie

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Ter afsluiting van een geslaagd cursusjaar organiseert Boogie Woogie, instituut voor kunst en cultuur, op donderdag 8 juli een leuk zomers concert in de concertzaal aan de Roelvinkstraat, aanvang 19.00 uur. Het programma is gevarieerd met een breed scala aan stijlen. Diverse ensembles en bands, zowel beginners als gevorderden, zullen hun opwachting maken. Vanwege de coronamaatregelen heeft het concert een besloten karakter en is slechts voor genodigden toegankelijk. De optredens kunnen wel online live gevolgd worden via een stream.

CultuurKwartierOrkest

Tijdens dit concert introduceert Boogie Woogie een nieuw orkest, het CultuurKwartier-Orkest (CKO). Het ensemble is opgericht om alle leerlingen die circa drie jaar les hebben een mogelijkheid te bieden om samen te spelen. Het orkest bestaat dan ook uit strijkers (violen, celli en contrabas), hout- en koperblazers, en ritmesectie (gitaar, bas, toetsenisten en drums). Door deze diversiteit aan instrumenten, deelnemers van jong tot ietsje ouder en de keuze voor nummers uit het pop/ jazz genre is dit een unieke aanvulling van samenspelmogelijkheden bij Boogie Woogie.

Tijdens de onlinelessen is het nummer ‘Happy’ van Pharrell Williams ingestudeerd. Zodra dit weer kon zijn de repetities vol enthousiasme gestart om de verschillende stemmen goed samen te voegen. De orkestleden hebben veel zin in dit eerste optreden met ‘Happy’. Een toepasselijk nummer want leerlingen en docenten zijn blij om weer te kunnen optreden.

Optredens online

Om het concert online live te volgen kan ingelogd worden via een stream. De inloggegevens voor de stream staan vanaf de donderdag van het concert op de website, www.boogiewoogie.nl, in het bericht over het zomerconcert.

Natuurlijk kan het programma ook teruggekeken worden via het YouTube kanaal van Boogie Woogie. De button hiervoor is ook te vinden op de website.