Kerk Rietmolen wordt nieuw leven ingeblazen

RIETMOLEN – Nu de lokale kerk van Rietmolen uiterlijk vanaf 2026 niet meer voor diensten wordt gebruikt, krijgt het gebedshuis een nieuwe bestemming. “We willen het een tweede leven geven, maar willen dat graag doen in samenspraak met alle Rietmolenaren en oud-inwoners van ons dorp,” zegt Anke te Lintelo, een van de leden van de kerngroep die het initiatief heeft genomen voor een inloopmiddag op vrijdag 5 juli.

Van veraf doemt de in 1931 gebouwde Heilige Caeciliakerk al op aan de Achterhoekse skyline. In 1999 werd deze kerk officieel aangewezen als rijksmonument, met een markante toren die vaak wordt vergeleken met een minaret. Zoals meer rooms-katholieke kerken wordt ook de kerk van Rietmolen aan de eredienst onttrokken, wat inhoudt dat er vanaf uiterlijk 1 januari 2026 geen diensten meer worden gehouden.

Krachten gebundeld

Mogelijk gebeurt dat overigens al eerder wanneer er een goede bestemming voor wordt gevonden. Juist daarvoor hebben een aantal Rietmolenaren de krachten opnieuw gebundeld in een kerngroep, die de afgelopen tijd een aantal ideeën op hoofdlijnen heeft uitgewerkt. Volgens Anke te Lintelo waren er eerder al twee werkgroepen die zich erover hebben gebogen. “Op basis van die informatie bouwen we nu verder. We willen het voor ons zo kenmerkende gebouw een tweede leven geven. En willen dat graag doen in samenspraak met alle Rietmolenaren en oud-inwoners van ons dorp.”

Naar elders vertrokken

Jarenlang was er geen enkele woning in Rietmolen beschikbaar, waardoor er veel dorpsgenoten naar elders zijn vertrokken. “Maar misschien wel juist de oud-Rietmolenaren hebben vaak nog warme gevoelens voor dit mooie dorp en dit zo karakteristieke gebouw. Daarom vinden wij het belangrijk ook deze groep te betrekken in onze ideeën.”

Tijdens de inloopmiddag worden de Rietmolenaren en dus ook de voormalige inwoners meegenomen in de diverse ideeën die er zijn. “Er zijn verschillende scenario’s die op hoofdlijnen zijn uitgewerkt. We zijn benieuwd naar de meningen hierover en de bezoekers kunnen uiteraard hun eigen ideeën inbrengen.” Dat gebeurt zowel individueel als in kleine groepjes. “We vinden het belangrijk dat iedereen hierover meedenkt. Deze middag wordt mede begeleid door de Kathedraaldenkers, een organisatie die veel ervaring heeft in het begeleiden van herbestemmingen van kerken.”

De inloopmiddag, die wordt gehouden in de kerk, duurt van 15.00 tot 19.00 uur en er zijn twee centrale momenten om 15.00 en 17.00 uur. Voor meer informatie, aanmelding is niet nodig: CaeciliaAtL2023@outlook.com.