Landbouwvakdagen Oost-Nederland verplaatst naar Zelhem in 2025

ZELHREM – De tweejaarlijkse Landbouwvakdagen Oost-Nederland verhuizen in 2025 van Enter naar Zelhem. De organisatie baseerde dit besluit op recente demografische gegevens over de landbouwsector in de Achterhoek. Deze regio, bekend om zijn rijke agrarische traditie, speelt een prominente rol in de Nederlandse landbouw, met een focus op veeteelt en graslandbeheer.

Koeien en grasland domineren de Achterhoek

Uit recente cijfers blijkt dat de Achterhoek toonaangevend is in melkveehouderij en veeteelt. Naar schatting zijn er meer dan 220.000 melkkoeien in de regio, wat een aanzienlijk deel van de Nederlandse zuivelproductie vertegenwoordigt. Dit aantal is de afgelopen jaren licht gestegen door de focus op duurzame en circulaire landbouwmethoden. Ongeveer 60% van het agrarisch land in de Achterhoek bestaat uit grasland, dat essentieel is voor de ondersteuning van de veeteelt.

Akkerbouw blijft belangrijk

Naast veehouderij speelt akkerbouw ook een belangrijke rol in de Achterhoek. De regio omvat meer dan 50.000 hectare aan akkerland, waarop voornamelijk maïs, graan en bieten worden verbouwd. Ook neemt de vollegrondsteelt toe, met een diversiteit aan groenten en gewassen, waaronder bloemen.

Waarom Zelhem? De tijden veranderen

De keuze voor Zelhem als nieuwe locatie voor de Landbouwvakdagen Oost-Nederland is ingegeven door deze demografische ontwikkelingen. De organisatie wil de beurs dichter bij het hart van de agrarische productie brengen en zo beter inspelen op de behoeften van de landbouwgemeenschap in de regio. De Achterhoek, en specifiek Zelhem, staat bekend om agrarische innovatie en sterke samenwerkingsverbanden tussen boeren en toeleveranciers.

De Landbouwvakdagen Oost-Nederland 2025 vinden plaats van 2 tot en met 4 juli 2025 in Zelhem. De beurs zal zich richten op de laatste ontwikkelingen op het gebied van landbouwmachines, diergezondheid, voertechnieken en duurzame landbouw. Bezoekers kunnen een breed scala aan exposanten, demonstraties en netwerkmogelijkheden verwachten.

