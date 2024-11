Overheden dragen De Betteld op plan te maken voor schoonmaak PFAS vervuiling

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

ZELHEM- Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Bronckhorst hebben De Betteld opgedragen om binnen 16 weken een plan van aanpak in te dienen voor de sanering van PFAS-vervuiling in de zwemplas. Uit onderzoek blijkt dat de vervuiling waarschijnlijk is veroorzaakt door schuimfeesten waarbij PFAS-houdend schuim is gebruikt.

Onderzoek naar de vervuiling

In het voorjaar van 2024 kwamen hoge concentraties PFAS in en rond de zwemplas van De Betteld aan het licht. Het grootschalige onderzoek naar de oorzaak richtte zich op het water, de waterbodem, het grondwater en omliggende wateren zoals de Oosterwijkse Vloed en een deel van de Baakse Beek. De zwemplas is afgesloten van deze omliggende wateren, waardoor de PFAS-waarden daar zijn afgenomen. In de zwemplas blijven de concentraties echter onverminderd hoog en liggen deze fors boven de toegestane normen.

Gezondheids- en milieurisico’s

Wethouder Evert Blaauw (zorg en welzijn, gemeente Bronckhorst) benadrukt de urgentie:

“De zeer hoge PFAS-waarden vormen een risico voor de volksgezondheid en het milieu. Het is daarom noodzakelijk dat De Betteld de vervuiling opruimt.” De betrokken overheden hebben De Betteld vorige week formeel opgedragen om de vervuiling in de zwemplas, de waterbodem en het grondwater volledig te verwijderen, voor zover dat haalbaar is.

Oorzaak: schuimfeesten

Het onderzoek wijst naar schuimfeesten op het campingterrein als de meest waarschijnlijke oorzaak van de vervuiling. Boringen op de ligweide en het strand tonen aan dat PFAS-houdend schuim de bodem, het grondwater en uiteindelijk de zwemplas heeft vervuild door afspoelen en verwaaiing.

Opdracht aan De Betteld

De Betteld heeft de opdracht gekregen om:

Een plan van aanpak voor de sanering op te stellen binnen 16 weken. De vervuiling van de bodem, het water in de zwemplas, de waterbodem en het grondwater zo volledig mogelijk te verwijderen. Te overleggen met het waterschap over maatregelen rondom de Oosterwijkse Vloed en de Baakse Beek.

De overheden zullen het plan beoordelen en verdere afspraken maken over de uitvoering van de saneringswerkzaamheden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de aanpak van PFAS-vervuiling in Gelderland, bezoek de websites van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl) en Waterschap Rijn en IJssel (www.wrij.nl).

