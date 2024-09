Tijdelijke crisisnoodopvang voor max. 70 jonge vluchtelingen

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

ZELHEM – Het COA en De Betteld in Zelhem hebben besloten om vanaf 8 november tijdelijk maximaal 70 jonge vluchtelingen, in de leeftijd van 13 t/m 17 jaar, op te vangen in groepsaccommodatie Witte Herberg. Dit gebeurt om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De jongeren blijven tot 10 april 2025. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om de locatie gereed te maken.

De gemeente is geïnformeerd over deze noodopvang en steunt het initiatief. Wethouder Evert Blaauw (zorg en welzijn) zegt: “Met deze actie bieden we een groep jonge mensen in Zelhem een tijdelijk veilig onderkomen en voorkomen we een onmenselijke situatie in Ter Apel. We hebben buurtbewoners persoonlijk geïnformeerd. Samen met de betrokken partijen bekijken we hoe we de opvang zo goed mogelijk kunnen verzorgen, inclusief dagbesteding en activiteiten op locatie.” Het COA en De Betteld zijn samen verantwoordelijk voor de begeleiding van de jongeren.

Noodsituatie

Nederland kampt met een acute opvangproblematiek voor asielzoekers. In Ter Apel is er onvoldoende ruimte om net aangekomen vluchtelingen op te vangen. Het COA zoekt daarom dringend naar beschikbare accommodaties in het hele land.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.