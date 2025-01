Nieuwjaarstoespraak burgemeester Annette Bronsvoort: ‘Samen bouwen we aan een sterk Oost Gelre’

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

OOST GELRE / ZIEUWENT – Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie op maandag 6 januari in Het Witte Paard in Zieuwent sprak burgemeester Annette Bronsvoort haar waardering uit voor de kracht en betrokkenheid van de gemeenschap. In haar toespraak blikte ze terug op de hoogtepunten van het afgelopen jaar en de uitdagingen die voor ons liggen.

30.000 inwoners: een mijlpaal voor Oost Gelre

De gemeente Oost Gelre begon 2025 met een bijzondere mijlpaal: voor het eerst telt de gemeente meer dan 30.000 inwoners. Burgemeester Bronsvoort benadrukte dat dit niet alleen een teken is van de aantrekkelijkheid van de gemeente, maar ook praktische gevolgen heeft. Zo zal de gemeenteraad uitbreiden van 21 naar 23 zetels en neemt de rijksbijdrage toe. Wendy van Galen, die samen met haar gezin het inwoneraantal naar 30.050 bracht, werd tijdens de receptie officieel welkom geheten met een cadeau.

Naoberschap en vrijwilligers als fundament

In haar toespraak benadrukte Bronsvoort het belang van naoberschap, het gemeenschapsgevoel dat Oost Gelre zo sterk maakt. Ze prees de inzet van vrijwilligers, die een belangrijke rol spelen in het succes van de gemeente. Enkele hoogtepunten waren de bouw van het nieuwe scoutinggebouw in Groenlo, dat bekroond werd met een provinciale prijs, en de landelijke erkenning van Mariënvelde als winnaar van de Europese Dorpsvernieuwingsprijs.

Ook stond de burgemeester stil bij de viering van 80 jaar vrijheid dit jaar. Oost Gelre zal onder meer het Nationaal Comité 4 en 5 mei ontvangen, een bijzondere kans om verhalen over de Achterhoek in oorlogstijd te delen en grensoverschrijdend samen te werken met Duitse partners. Daarnaast verschijnt een boek over de pilotenlijn, waarin de levens van omgekomen piloten in de regio worden belicht.

Economische vooruitgang en woningbouw

Oost Gelre blijft economisch sterk. De gemeente heeft een lage werkloosheid en een uitstekende werkgelegenheid. Initiatieven zoals de derde Open Bedrijvendag en de €1-winkelactie in Lichtenvoorde, waarbij startende ondernemers een winkelpand kunnen huren, dragen bij aan een levendige economie.

Op het gebied van woningbouw zet Oost Gelre grote stappen. Voor 2030 zijn er plannen om 1.300 woningen te bouwen, waaronder 230 op de locatie Oude Papendijk in Groenlo. Ook worden de mogelijkheden voor starters en mantelzorgwoningen verruimd. In Lichtenvoorde staan grote projecten, zoals de ontwikkeling van 200 woningen, op de planning.

Aandacht voor welzijn en veiligheid

Welzijn en veiligheid blijven speerpunten. De aanpak van zorgfraude, ondermijning en drugsgebruik krijgt prioriteit. Uit rioolonderzoek bleek dat het gebruik van synthetische drugs in de gemeente zorgwekkend hoog is. “Daar moeten we echt iets aan doen,” waarschuwde Bronsvoort.

Op het gebied van vluchtelingenopvang blijft de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen. Zo worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Groenlo, en staat de verbouwing van het Flynth-gebouw aan de Winterswijkseweg gepland om als opvanglocatie te dienen.

Blik op de toekomst

Hoewel de wereld steeds complexer wordt, benadrukte Bronsvoort de kracht van Oost Gelre om samen te werken en uitdagingen aan te gaan. Ze riep op tot solidariteit en optimisme. “Laten we onze ogen en harten open houden voor wat er in de wereld gebeurt, maar ook blijven doen waar we goed in zijn: samen onze gemeente sterk en leefbaar maken.”

De burgemeester sloot de avond af met een toost op een gezond en gelukkig 2025, vol verbinding en vooruitgang.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.