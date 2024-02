ZWOLLE (Bi’j Grolle) – Vrijdagavond werd de nieuwe Prins en adjudant van de Zwolse Noamelkers gepresenteerd. Dit vond plaats in carnavalshoes City Lido in Groenlo. Dit keer werden ze niet onthuld maar zaten ze gewoon in de zaal. Het carnavalsjaar 2024 zal geregeerd worden door Prins Martijn Schuurmans en Adjudant Peter Bongen. Zij regeren onder het motto: Wi’j jaagt der op los.

Continue Reading