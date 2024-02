Enschedese brouwer ontvangt jaarlijkse onderscheiding van ‘t Kopper

GROENLO – Op vrijdag voor het carnavalsweekend in Groenlo heeft de garde ‘t Kopper hun jaarlijkse onderscheiding uitgereikt aan een individu met connecties met Grolsch in Grolle. Dit jaar viel de eer voor het eerst niet op een inwoner van Grolle, maar op een persoon uit Enschede. De gelukkige ontvanger, Marc Janssen, afkomstig uit een brouwfamilie.

Henk-Jan ten Brincke, die eerder in 2018 Prins was van de Knunnekes, werd gevraagd om Marc naar het voormalige brouwerijterrein in Groenlo, aan het Park 1615 te lokken. Voordat Marc de onderscheiding ontving, sprak ook Henk-Jan enkele woorden tot hem, waarin hij zijn passie voor bier en zijn groei binnen Grolsch prees.

Het speldje werd opgespeld door Kopper-lid Eddy Konings. Marc voegt zich nu bij de eerdere (Grolse) ontvangers van deze onderscheiding, waaronder Theo Luttikholt (2013), Bennie klein Tank (2014), Hennie Wassink (2015), Tonnie Rondeel (2016), Karel Kormelinck (2017), Hans ten Bruin (2018), Eric Woertman (2019), Jan Dijk (2020), Corona (2021), en Gerard Groot Zevert (2022).

Bron(nen) & Afbeelding(en)