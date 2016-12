Landelijke erkenning voor werkwijze Ondersteuningsteam Oost-Achterhoek

School en wijk in de praktijk: Ondersteuningsteam Oost-Achterhoek best practice Nederlands Jeugdinstituut

Deze maand zijn door het Nederlands Jeugdinstituut twee publicaties uitgebracht over de werkwijze rondom ‘School en wijk in de praktijk’ in de Oost-Achterhoek. Hiermee krijgt de werkwijze van het Ondersteuningsteam Oost-Achterhoek landelijk erkenning. Belangrijke succesfactor is de nauwe samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en zorgaanbieders.

Het Ondersteuningsteam (OT) geeft samen met de jeugdconsulenten vorm aan de taak die de gemeenten erbij hebben gekregen binnen de Jeugdhulp. Binnen de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk is het OT actief en kunnen scholen, professionals, maar ook ouders en kinderen contact opnemen met het team.

Trots

De drie wethouders namens de betrokken gemeenten spreken uit dat ze trots zijn op het Ondersteuningsteam. “We zijn erg trots met deze landelijke erkenning. Het team werkt vraaggericht en is voor professionals en ouders en kinderen goed bereikbaar. Wat de werkwijze zo bijzonder maakt is de uitstekende samenwerking met het onderwijs (zowel met basis-, voortgezet als speciaal onderwijs) en zorgaanbieders. Dat maakt dat het team heel effectief ondersteuning kan bieden waar dat nodig is. ”

Traditie van samenwerking

De wethouders vervolgen: “De regio Oost-Achterhoek kent een goede traditie van samenwerking tussen gemeenten en het onderwijs.

Met de invoering van passend onderwijs en de overgang van de jeugdhulp, hebben gemeenten, jeugdhulpinstellingen, scholen en samenwerkingsverbanden de handen ineen geslagen. Samen zijn wij erin geslaagd om op een integrale manier de hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen te organiseren, thuis én op school.”

Snel en laagdrempelig contact

Jeroen Stevens, manager van het Ondersteuningsteam: “Wij garanderen dat we na binnenkomst van de vraag binnen 5 werkdagen contact hebben met het gezin. Binnen 14 dagen zitten we bij hen aan tafel. Dat redden we nog steeds, sinds mei 2013 hebben we al bijna 1.000 gezinnen begeleid in de 3 gemeenten.”

Complexe zorgvraag? Onderwijs en zorg regelen in 1 gesprek

In de Oost-Achterhoek is een methode ontwikkeld waarmee een ‘integraal zorgarrangement’ wordt georganiseerd voor kinderen met een complexe ondersteunings- en zorgvraag. Bijvoorbeeld voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen. Dat gebeurt in één gesprek van één uur, met alle betrokkenen aan één tafel (ouders, onderwijs, zorg en gemeente). In dit gesprek wordt een onderwijsplek vastgelegd, de aanvullende zorg geregeld, leerplicht geregeld en het vervoer van de leerling. Zo kunnen we maatwerk leveren voor een kind, en belasten we de ouders minimaal, doordat zij maar één aanmelding hoeven doen en één gesprek hebben.

Publicaties ‘School en wijk in de praktijk’

De publicaties zijn te downloaden via de site van het Nederlands Jeugdinstituut:

* School en wijk in de praktijk: Ondersteuningsteam Oost-Achterhoek. www.nji.nl/nl/Publicaties/NJi-Publicaties/School-en-wijk-in-de-prakti jk-ondersteuningsteam-Oost-Achterhoek

* School en wijk in de praktijk: Integraal arrangeren in Oost-Achterhoek www.nji.nl/nl/Publicaties/NJi-Publicaties/School-en-wijk-in-de-prakti jk-integraal-arrangeren-in-Oost-Achterhoek