Voorstelling ‘Ziza wil geen Ninja zijn’ in bieb

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

WINTERSWIJK – Op zondag 26 mei aanstaande (14.00 uur) is Katiuscia Principato weer te gast in de Bibliotheek Winterswijk. In het kader van het zondagprogramma ‘Zooo! In de bieb! speelt ze de voorstelling ‘Ziza wil geen Ninja zijn’ (4+). Entree is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk: www.oostachterhoek.nl/zooo of in de bibliotheek.

Katiuscia Principato is zangeres, speler en theatermaker. Ze weet kinderen te boeien en te betrekken in haar muzikale en kleurrijke voorstellingen. Vol enthousiasme en humor neemt ze de kinderen mee in het verhaal en is de voorstelling een feest voor elk kind!

Katiuscia maakt een muzikale voorstelling van het boek ‘Ziza wil geen ninja zijn’, geschreven door Marjet Huiberts en met prachtige kleurrijke illustraties van Coen Hamelink.

De hele familie van Ziza is ninja. Zijn ouders en zijn grote zus Xa zijn ninja. Zelfs De tweeling Yin en Yan zijn het al bijna. Ziza zal ook ninja worden, maar wil hij dat wel? Wat als hij helemaal niet wil vechten, maar veel liever beweegt en muziek maakt? Ziza wil helemaal geen ninja zijn! Maar dan ligt er een driekoppig monster op de loer… Een voorstelling over niet worden wat een ander wil, maar precies dat waar jij blij van wordt.

Bron(nen) & Afbeelding(en)