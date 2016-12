Afsluitende training Grolse Boys

GROENLO – Uw razende supporter heeft de stoute, nee, extra warme schoenen aangetrokken en is deze koude dinsdagavond aanwezig bij de laatste training van Grolse Boys dit jaar. Beter bekend als het oliebollentoernooi voor alle leden van de vereniging. Een prachtig toernooi dat de onderlinge verbondenheid binnen de vereniging mooi weer geeft! Gelukkig helpen de heerlijke oliebollen de inwendige mens warm te houden langs de zijlijn.

Alle spelers hebben in de kantine een kaart getrokken. Aan de hand hiervan worden de teams samen gesteld. Er wordt gespeeld op een half veld. Het is een gezellig en zeer gemoedelijk toernooitje. Een combinatie van de oudste jeugd, 45+-, 35+- en de seniorenteams. Ondanks de soms grote verschillen qua voetbalcapaciteiten wordt er erg fanatiek gespeeld, maar wordt er met iedereen rekening gehouden. Zo komt iedereen aan spelen toe en zijn er prachtige combinaties te zien, mooie doelpunten en zeker ook de mooiste missers.

Tussen de verschillende wedstrijdjes door is er de tijd om van een oliebol te genieten. Er wordt lekker gebald op het echte veld waarin heel langzaam de vorst voelbaar wordt. Na 1,5 uur voetbal komt het team “schoppen” als winnaar uit de bus. Zij strijken deze avond de eer op. Na het toernooitje is het nog even heerlijk gezellig genieten en napraten in de kantine onder het genot van een drankje.

Namens uw razende supporter, het bestuur en alle leden wensen wij iedereen prettige kerstdagen en een sportief en voorspoedig 2017! Wij hopen iedereen terug te zien op de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari. Vooraf aan de receptie wordt er door de spelers een wedstrijdje gespeeld.

Voor meer informatie www.GrolseBoys.nl.