Leefstijlrunning met aandacht voor voeding   

LIEVELDE – Wil je graag fitter worden, in de ochtend over meer energie beschikken, ontspannen kunnen bewegen, conditie opbouwen en werken aan een gezond gewicht? Dan is Leefstijlrunning met voedingsadvies mogelijk geschikt voor jou. Een goede basisconditie is niet vereist.

Wat is Leefstijlrunning?

Sinds enkele jaren is er een succesvolle samenwerking tussen Denise van der Donk en Henk Mengers. Het concept dat ze aanbieden heet Leefstijlrunning en heeft als basis, deelnemers leren hardlopen, waarbij ontspanning en plezier voorop staan. Bedoeld voor inactieve deelnemers of met stress gerelateerde klachten en/of mensen die een gedegen technische basis willen leggen. Ook voor kandidaten die om welke reden dan ook graag in een kleine groep (opnieuw) willen starten.

Inhoud trainingen

Leefstijlrunning met voedingsadvies bestaat uit een blok van 6 trainingen, die wekelijks op de woensdagavond plaatsvinden van 20.00 – 21.00 uur vanaf locatie “ Wijndomein Besselinkschans” te Lievelde. Na iedere training krijgen de deelnemers een trainingsadvies voor de komende week en tevens theoretische uitleg, waarbij ook de relatie tussen hardlopen en het dagelijks leven aandacht krijgt, bv. ademhaling, verhouding inspanning en ontspanning, lichaamshouding, grenzen bepalen en aangeven. Ook komt gezonde voeding ter sprake.

Trainers

Gewichtsconsulent Denise van der Donk, van Ik kan het aan! Persoonlijk leefstijladvies, is contactpersoon en specialist op het gebied van voeding en vitaliteit. Tijdens de begeleiding van mensen met onder- of overgewicht kijkt ze verder dan alleen het eet- en beweegpatroon, maar probeert de oorzaak te achterhalen. Deze begeleiding doet ze vanuit eigen ervaring, veel enthousiasme, een luisterend oor en empathisch vermogen.

Trainer Henk Mengers van Loopgroep Zandloper heeft de cursus Running-therapie gevolgd. Bij Leefstijlrunning worden de uitgangspunten van deze Running-therapie gevolgd. De doelgroep is breder dan alleen stress gerelateerde klachten. Ook deelnemers met pijntjes, overgewicht of onzekerheid, hebben baat bij deze rustige manier van conditie opbouwen. Uiteindelijk gaan we samen gewoon lekker ontspannen (leren) hardlopen!

Woensdag 25 oktober vindt er een proeftraining Leefstijlrunning plaats. Op woensdag 1 november starten we met een nieuw blok. Heb je interesse? Voor meer informatie en/of aanmelding neem geheel vrijblijvend contact op via www.ikkanhetaan.nl of telefonisch: 06-13035818.

Kosten

De kosten bedragen € 75,- per blok van 6 weken. Afhankelijk van je zorgverzekeraar kunnen de kosten hiervan vergoed worden. Informeer naar de voorwaarden. Mocht je een keer verhinderd zijn, dan is in goed overleg mogelijk om de les later in te halen. Het blok zal ieder kwartaal opnieuw starten en verlenging van het blok is mogelijk en soms zelfs aan te raden.

Locatie

Wijndomein Besselinkschans

Heringsaweg 18

7131 PH Lievelde