Winst dames1 vv Grol

GROENLO – Algelopen zaterdag heeft vv Grol dames 1 gespeeld tegen WSV dames 2. Na de overwinning van vorige week tegen Focus waren we volop gemotiveerd om deze wedstrijd zeker weer te winnen.

De eerste set begonnen we sterk en stonden al snel 22-10 voor. Na een kleine inzinking bij Grol kwam WSV toch gevaarlijk dichtbij en stond het 22-20. Hieruit volgde een time-out van de Dennis, de coach van Grol. Deze time-out heeft ons goed gedaan en hebben de eerste set gewonnen met 25-22.

Ook de tweede set begonnen we sterk. We kwamen al gauw voor te staan, maar het ging zeker niet vanzelf. Uiteindelijk hebben we deze set gewonnen met 25-20.

Toen kwamen we aan bij de beruchte derde set. De set die elke wedstrijd moeilijk is. Deze set begonnen we zeker niet goed en al gauw stonden we 1-5 achter. In deze set was al gauw duidelijk dat WSV sterker was en hebben deze set verloren met 13-25.

Na deze domper moesten we ons herpakken voor de vierde set. Deze set ging zeer goed ondanks een paar kleine foutjes van de kant van Grol. We stonden 24-17 voor. We hoefden nog maar 1 punt en dan hadden we de wedstrijd gewonnen, maar zo makkelijk was dat nog niet. Na een aantal punten tegen stond het ineens 24-23. Dennis nam een time-out en tot grote verbazing van iedereen nam hij nog een time-out er gelijk achteraan. Dit heeft de tegenstander zeker doen verbazen. WSV moest opslaan en sloeg de bal uit. Laatste punt was voor onze coach, Dennis.

Door dit punt hebben we uiteindelijk met 3-1 gewonnen van WSV dames 2. Aankomende woensdag mogen we weer, namelijk in hengelo om 21.00 uur tegen D.V.O. dames 3

