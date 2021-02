Aanmelding van start voor GUV Triathlon Aalten, de semi-virtuele editie van 2021. 

Deel dit bericht

AALTEN – Een sportwedstrijd in coronatijd. Ja, het kan. Dat gaat blijken in juni aanstaande. De Stichting Triathlon Aalten gokt niet tegen-beter-weten-in op een volwaardig evenement, maar gaat juist voor een editie die in deze tijd in een unieke vorm zeker doorgang kan hebben. Het wordt een semi-virtuele editie van dit zwem-, fiets- en loopevenement.

Omdat het een bijzondere editie is, loopt de inschrijving nu niet via triathlonbond NTB, maar via de website, www.triathlonaalten.nl. Aan deelname zijn dit jaar geen kosten verbonden. Dat is omdat we als organisatie dit jaar ook weinig service kunnen bieden aan de deelnemers: deelnemers doen het op eigen houtje, in de week van 5 tot en met 13 juni op hun eigen moment, maar wel op het bekende parcours op en rond de Slingeplas in Bredevoort.

Er is geen bewaakte wisselzone, er zijn geen verkeersregelaars, geen jury, geen kleedruimte, geen douches, geen horeca, dus ja, daarom ook geen kosten. Maar we willen wel een lekker wedstrijdgevoel creëren voor de deelnemers, dus, wie zich vooraf aanmeld, krijgt vooraf een startnummer thuisgestuurd. Dat voelt toch iets echter en dat is zeer welkom in deze tijd.

Het startnummer is natuurlijk geen vrijbrief om blind over het parcours te sjezen, want de wegen zijn niet afgezet, dus de deelnemer moet zich gewoon aan de verkeersregels houden.

Hoe is het dan toch een wedstrijd? Deelnemers registreren het zwemmen, fietsen en lopen via de app Strava. Die app is onder sporters zeer bekend. Zo kunnen we als organisatie een redelijk betrouwbare uitslagenlijst samenstellen. En we gaan zorgen voor wat bordjes/ wegwijzers op het terrein om de deelnemers nog wat extra te helpen.

Door het organiseren van deze semi-virtuele editie willen wij sporters graag iets van een uitdaging bieden in deze stille tijd!

Meer informatie vind je op www.triathlonaalten.nl.