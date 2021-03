Kwartetmoord komt met nieuwe details rond spraakmakend misdrijf

Deel dit bericht

DOETINCHEM – Ze koesteren beiden een bijzondere band met de Achterhoek. Tom Meerbeek is er geboren en getogen en Jan Colijn schreef meerdere boeken over de Achterhoekse rockband Normaal. De twee verslaggevers van de regionale omroep RTV Oost hebben nu een boek uitgebracht over een van de meest spraakmakende misdrijven ooit in ons land: de Kwartetmoord. Vier mannen die november 2018 op klaarlichte dag van dichtbij worden doodgeschoten in een growshop in Enschede. In hun boek Kwartetmoord tekenen de journalisten het complete verhaal rond dit misdrijf, met daarin een aantal nieuwe onthullingen.

De twee crimereporters hebben de ontwikkelingen rond het misdrijf vanaf dag één op de voet gevolgd. Voor hun reeks reportages baseerden ze zich niet alleen op officiële bronnen, maar dompelden ze zich ook onder in de schimmige Twente onderwereld. De serie verhalen van Colijn en Meerbeek werd op een gegeven moment genomineerd voor De Tegel, de hoogste journalistieke onderscheiding in ons land.

Nieuwe informatie

Nadat de vader en zijn twee zonen in november tot levenslang werden veroordeeld, besloten de verslaggevers een boek te schrijven over deze opzienbarende zaak. Waarvoor ze opnieuw in het duizenden pagina’s tellende dossier doken en aanvullend onderzoek verrichtten. Daarbij stuitten ze op nieuwe informatie.

“Wat ons vooral bezighield”, zegt Tom Meerbeek, “is hoe iemand in staat is om vier mensen van heel dichtbij – minder dan tien centimeter – een kogel achter het oor te jagen. Dan moet je toch behoorlijk gehard zijn. Van de veroordeelde vader Camil was al bekend dat hij begin negentiger jaren als kapitein in het leger zat ten tijde van de Balkanoorlog. Maar was er misschien nog meer wat er speelde?”

Dood en verderf

Colijn en Meerbeek ontdekten dat ook het rechercheteam Litouwen – dat de Kwartetmoord onderzocht – heeft geprobeerd het oorlogsverleden van Camil te achterhalen. Maar dit onderzoek draaide op niets uit, waarop het uiteindelijk werd gestaakt.

Colijn en Meerbeek slaagden er wel in meer te weten te komen. “We konden achterhalen dat vader Camil er prat op ging dat hij deel zou hebben uitgemaakt van een erg beruchte militie, die in die dagen dood en verderf zaaide op de Balkan”, aldus Colijn. “Of dat echt zo is, valt onmogelijk te achterhalen. Die militie hield uiteraard geen keurige ledenadministratie bij. Maar het is op z’n zachtst gezegd opvallend dat Camil deze militie gebruikte om rivalen in de Twentse onderwereld onder druk te zetten.” In het boek onthullen de verslaggevers ook om welke militie het gaat.

Eerder al onthulden de verslaggevers dat de vader en zijn oudste zoon een week voor de viervoudige moord door bewakingscamera’s zijn gefilmd toen ze in Hengelo een autohandelaar op brute wijze probeerden af te persen. De politie had zelfs de beschikking over deze beelden, maar deed er aanvankelijk niets mee. Wat de vraag opwerpt of de viervoudige moord voorkomen had kunnen worden.

Over de schouders

Daarnaast komen de verslaggevers in het boek Kwartetmoord nog met een hele reeks andere nieuwe feiten. Meerbeek: “We hebben het bewust zo opgeschreven dat de lezer het idee heeft dat hij of zij over onze schouders meekijkt. Hoe we speuren naar bepaalde informatie en hoe we bepaalde verhalen bevestigd weten te krijgen. Maar ook krijgt de lezer een uniek inkijkje hoe rechercheteams te werk gaan. En omdat we ook uitgebreid ingaan op de uitputtende verhoren, krijgt de lezer ook een indruk van de psyche van de vader en zijn zonen.”

Daarmee hebben we geprobeerd het boek niet alleen interessant te maken voor politiemensen, forensisch onderzoekers, advocaten en journalisten, maar voor een ieder die geïnteresseerd is in de wereld van de hedendaagse misdaad.”

Het boek Kwartetmoord wordt uitgegeven door Just Publishers en ligt vanaf dinsdag 2 maart in de winkel.