Sluiting schuur en woning aan Langendijk in Baak vanwege hennepplantage

BRONCKHORST/BAAK – De gemeente Bronckhorst heeft besloten om een woning en schuur aan de Langendijk in Baak voor 3 maanden te sluiten. De reden hiervoor is dat er onlangs een in werking zijnde hennepkwekerij is aangetroffen, inclusief productiematerialen, die door de politie is ontmanteld.

Hennepteelt tast de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid aan. De gemeente pakt deze criminaliteit daarom streng aan. Op basis van de Opiumwet is het voor de gemeente mogelijk op te treden bij het aantreffen van soft- of harddrugs in een (bedrijfs)pand door een perceel, of op het perceel aanwezige panden, (tijdelijk) te sluiten.

Inwoners kunnen helpen

Hennepkwekerijen veroorzaken gevaar en overlast voor de omgeving. Dan kan het gaan om lekkage, schimmel, stroomstoringen of in het ergste geval brand. Dat laatste bijvoorbeeld omdat er vaak illegaal stroom wordt afgetapt. Voor de aanpak van illegale hennepteelt is de hulp van inwoners belangrijk. Waar kunnen mensen hennepteelt aan herkennen?

Sterke aanhoudende vreemde geuren

Voortdurend geluid van afzuiginstallaties

Warmteafgifte (warme muren, vloeren, plafonds)

(Lucht)afvoeren uit een pand

Aantreffen van hennepafval in kliko of container

Voortdurend condensvorming op de ramen van een woning

Voortdurende stroomstoringen (bijvoorbeeld knipperende lampen)

Kunstlicht (gloed van felle lampen) in een woning

Dichtgemaakte ramen (rolluiken, folie)

Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen

Meld verdachte situaties

Wie deze signalen herkent of vermoedt dat er in zijn of haar omgeving een hennepplantage is, kan contact opnemen met de politie via (0900) 88 44 of anoniem een melding doen via Meld Misdaad Anoniem: (0800) 70 00. De politie is er ook voor vragen of als iemand zich zorgen maakt over een situatie in hun buurt. Samen maken we ons sterk voor een veilig Bronckhorst.