Bijbel Frits de Zwerver naar Nationaal Onderduikmuseum

AALTEN – Een zeer bijzondere gift aan het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. Jan Slomp heeft de persoonlijke bijbel van zijn vader Frits aan het museum overhandigd. Dominee Fredrik Slomp, in verzetskringen beter bekend als Frits de Zwerver, was samen met tante Riek uit Winterswijk de oprichter van de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers (LO). Deze verzetsorganisatie bood in de Tweede Wereldoorlog aan zo’n 300.000 onderduikers onderdak en voorzag ze van voedsel. Jan Wikkerink uit Aalten sloot zich snel aan en werd eveneens een belangrijke spil in het verzet

Niemand had hem ooit eerder gevraagd of hij de bijbel van zijn vader nog in bezit had. En dat terwijl dit boek de inspiratie vormde voor dominee Slomps’ verzet tegen de Duitse bezetter.

“Alstublieft.” Met dit bescheiden gebaar overhandigde Jan Slomp de bijbel vrijdag aan Gerda Brethouwer, directeur van het Nationaal Onderduikmuseum. “Mijn vader zocht in deze bijbel naar teksten, die hij gebruiken kon om de mensen te motiveren tot verzet”, zegt Jan Slomp. Daarvoor gebruikte hij onder meer de teksten van Exodus 1.

Dit vertelde zoon Jan daarover in het museum bij de overdracht:

“Over dit verhaal preekte dominee Frits Slomp op zondag 11 juli 1942 in Zwolle. Hij zei toen tegen de mensen in de kerk: De vroedvrouwen saboteerden het bevel van Farao. Wij moeten het bevel van Farao Hitler in Berlijn ook saboteren. Onze jongens moeten weigeren om als dwangarbeiders voor hem te werken in wapenfabrieken. Ze moeten onderduiken. Na de preek ging de organist spontaan het Wilhelmus spelen. Dat was verboden. Toch stond iedereen op en zong luid mee. Er kwam een razzia om hem op te pakken maar dominee Slomp verstopte zich in het torentje van de kerk, hij had de ladder omhoog gehesen. Daarna moest dominee Slomp onderduiken in de Achterhoek en nadat hij in Winterswijk Heleen Kuipers sprak, begon hij met het organiseren van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) en Landelijke Knokploegen (LKP).

“We zijn ontzettend blij met dit voorwerp met een verhaal”, zegt Brethouwer. “Een heel bijzonder verhaal. Het is de bijbel van Frederik Slomp, alias Frits de Zwerver, die heel belangrijk is geweest voor het onderduiken in Nederland. Het was zijn ‘wapen’ om mensen moed in te spreken, zich te verzetten vluchtelingen en vervolgden te helpen.”

Een op de drie Nederlanders die voor de Arbeitseinsatz moest gaan werken in Duitsland dook onder. In totaal ruim 300.000 mensen. Maar van de LO overleefden 1700 van de 17.000 medewerkers de oorlog niet.