Sportbedrijf Doetinchem in 2021 van start

DOETINCHEM – Sportcentrum Rozengaarde BV, Sportservice Doetinchem en het beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties (Buha) gaan vanaf 1 januari 2021 samen verder als Sportbedrijf Doetinchem. De gemeenteraad nam donderdag 24 september een positief besluit over dit voorstel. Met de komst van het Sportbedrijf is er straks één herkenbaar loket voor inwoners en organisaties voor alles wat met sport en bewegen te maken heeft.

Sportbedrijf Doetinchem zal optreden als partner en vraagbaak voor de inwoners, bezoekers, vele sportverenigingen en haar vrijwilligers in de gemeente Doetinchem. Maar ook voor het onderwijs en andere maatschappelijke organisaties en instellingen zal het deze rol vervullen. Het Sportbedrijf gaat ook meedenken over belangrijke thema’s. Denk hierbij aan de manier waarop sport kan bijdragen aan het voorkomen van aandoeningen of aan de manier waarop sport in de openbare ruimte een plek kan krijgen. Uiteraard blijft ook het grote aanbod van de prachtige zwem- en zaalsportaccommodaties overeind.

Wethouder Sport Rens Steintjes licht toe: “Door de krachten van de afzonderlijke organisaties te bundelen, versterken ze elkaar, waardoor sport een toekomstbestendige basis krijgt in onze gemeente. Met samenwerken, het uitwisselen van kennis en facilitering hopen we sport, bewegen en een gezonde leefstijl nog meer te stimuleren onder onze inwoners.”

Vervolgstappen

De medewerkers van Sportcentrum Rozengaarde, Sportservice Doetinchem en enkele medewerkers van Buha gaan over naar het Sportbedrijf. Alle werknemers worden op de hoogte gebracht van het besluit en de planning voor de komende maanden. De aangestelde Raad van Commissarissen gaat aan de slag met de werving van de nieuwe directeur voor het Sportbedrijf Doetinchem.