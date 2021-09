Marianum biedt ondersteuning bij menstruatiearmoede

Deel dit bericht













GROENLO – Vanaf vrijdag 1 oktober 2021 kunnen leerlingen van Scholengemeenschap Marianum gebruik maken van gratis menstruatieproducten. Deze producten zijn te vinden in drie speciale toiletten in de verschillende gebouwen in Groenlo en Lichtenvoorde en zijn bedoeld voor meiden die geen of weinig geld hebben om maandverband of tampons aan te schaffen. Marianum is hiermee een van de eerste scholen in de gemeente Oost Gelre die dit aanbiedt.

Eerder dit jaar organiseerde Marianum een sponsoractie om menstruatiearmoede tegen te gaan en om bewustzijn te creëren over het onderwerp. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 10% van de vrouwen en meisjes in Nederland geen geld heeft om menstruatieproducten, zoals tampons of maandverband, aan te schaffen. Dat is omgerekend 850.000 vrouwen en meiden in Nederland. Doordat meiden zich hiervoor schamen, komen ze soms niet op school of doordat ze geen producten gebruiken, lopen ze een grote kans op infecties.

Inmiddels heeft de Etos in Groenlo een groot deel van de menstruatieproducten gesponsord en een financiële bijdrage geleverd. Daar is Marianum superblij mee!

Mocht u vragen hebben, een bijdrage willen leveren of zelf actie ondernemen? Neem dan contact op met mevrouw Kempff via: e.kempff@marianum.nl.

