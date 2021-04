Een fleurige tuin, terras of balkon met de bloemen van Con Forza.

Deel dit bericht













AALTEN – Het is bijna Moederdag en dat betekent: bloemen van Con Forza! Sinds jaar en dag verkoopt Con Forza bloemen van uitstekende kwaliteit. Vanwege het grote succes van vorig jaar kan u uw bloemen ook dit jaar van tevoren bestellen, online, via onze webshop, of met een bestelformulier. Dit formulier wordt bezorgd met dit weekblad.

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 mei brengen leden van Con Forza uw bestelde bloemen tot de voor- of achterdeur. De betaling doet u via uw bank.

Ook dit jaar bestaat het assortiment uit verschillende kleuren geraniums en Spaanse margrieten van uitstekende kwaliteit. Dit voor slechts €1,95 per stuk.

Bestel uw bloemen via het bestelformulier of online via www.conforza-aalten.eu/bloemenactie

Lees ook ....